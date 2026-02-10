Bloomberg: Επιφυλάξεις από Ελλάδα και Μάλτα για το μπλόκο στις ναυτιλιακές υπηρεσίες για το ρωσικό πετρέλαιο

Η Ελλάδα και η Μάλτα αναδεικνύονται σε κύριο εμπόδιο για την πρόταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να αντικατασταθεί το πλαφόν στο ρωσικό πετρέλαιο με απαγόρευση των υπηρεσιών που απαιτούνται για τη μεταφορά του καυσίμου, σύμφωνα με το πρακτορείο Bloomberg.

Όπως σημειώνει το Bloomberg, επικαλούμενο πηγές με γνώση των συζητήσεων - οι δύο χώρες εξέφρασαν ανησυχίες για το μέτρο σε συνάντηση των πρέσβεων της ΕΕ τη Δευτέρα.

Σύμφωνα με ανώνυμες πηγές του Bloomberg, εξέφρασαν φόβους ότι η αλλαγή ενδέχεται να επηρεάσει τη ναυτιλιακή βιομηχανία της Ευρώπης και τις τιμές της ενέργειας.

Το πρακτορείο σημειώνει ότι τα δύο κράτη ζήτησαν επίσης διευκρινίσεις σχετικά με τις προτάσεις για επιβολή κυρώσεων σε ξένα λιμάνια που διαχειρίζονται ρωσικό πετρέλαιο και για αυστηρότερη εποπτεία των πωλητών πλοίων, ώστε να μειωθεί η πιθανότητα πλοία να καταλήγουν στον ρωσικό στόλο, πρόσθεσαν οι ίδιες πηγές.

Ο Νέστορ Λαϊβιέρα, εκπρόσωπος της μαλτέζικης κυβέρνησης στις Βρυξέλλες, δήλωσε ότι η χώρα «συμμετέχει στις τεχνικές συζητήσεις για να διασφαλίσει ότι η τελική απόφαση θα είναι εφαρμόσιμη».

Την προηγούμενη εβδομάδα, η Κομισιόν πρότεινε να αντικατασταθεί το υπάρχον πλαφόν στις πωλήσεις ρωσικού πετρελαίου με απαγόρευση των υπηρεσιών που απαιτούνται για τη μεταφορά του.

Η πρόταση, που θα επηρεάσει παρόχους ασφάλισης και μεταφορών, αντικατοπτρίζει τις δυσκολίες που έχει το πλαφόν τιμών να μειώσει δραστικά τα έσοδα της Μόσχας από το πετρέλαιο. Αποτελεί το κύριο στοιχείο του 20ού πακέτου κυρώσεων της ΕΕ κατά της Μόσχας για την πλήρους κλίμακας εισβολή της στην Ουκρανία, η οποία εισέρχεται στον πέμπτο χρόνο της.

Το μέτρο θα εξαρτάται από την έγκριση των χωρών της G7, που είχαν εφαρμόσει από κοινού το πλαφόν στο τέλος του 2022, προσθέτει το Bloomberg. Η στάση των ΗΠΑ σχετικά με το ζήτημα παραμένει ασαφής, σύμφωνα με πηγές. Η ΕΕ είχε προηγουμένως υιοθετήσει απαγόρευση πολλών υπηρεσιών πριν εισαχθεί το πλαφόν.

Πηγή: skai.gr

