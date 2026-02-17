Την Τετάρτη, εξέχοντα στελέχη και επενδυτές της Wall Street θα συγκεντρωθούν για να συζητήσουν το «μέλλον των χρηματοοικονομικών και της τεχνολογίας» μαζί με ομοσπονδιακούς αξιωματούχους και Αμερικανούς νομοθέτες στο ιδιωτικό κλαμπ Mar-a-Lago του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ (Trump) στο Παλμ Μπιτς της Φλόριντα.

Μεταξύ των αναμενόμενων ομιλητών στο World Liberty Forum, που διοργανώνεται από την οικογενειακά υποστηριζόμενη κρυπτο-επιχείρηση World Liberty Financial, περιλαμβάνονται ο David Solomon, διευθύνων σύμβουλος της Goldman Sachs, η Jenny Johnson, επικεφαλής της διαχειρίστριας περιουσιακών στοιχείων ύψους 1,7 τρισ. δολαρίων Franklin Templeton, ο Lynn Martin, πρόεδρος της New York Stock Exchange και η Adena Friedman, διευθύνουσα σύμβουλος της Nasdaq, σημειώνει το Reuters.

Επίσης προγραμματίζεται να εμφανιστούν οι διορισμένοι από τον Τραμπ, Michael Selig, πρόεδρος της Commodity Futures Trading Commission, η Kelly Loeffler, διοικήτρια της U.S. Small Business Administration και ο Jacob Helberg, υφυπουργός Εξωτερικών για Οικονομικές Υποθέσεις.

Την εκδήλωση θα φιλοξενήσουν οι γιοι του προέδρου και συνιδρυτές της World Liberty, Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ και Έρικ Τραμπ, καθώς και τα αδέλφια Zακ και Άλεξ Γουίτκοφ, των οποίων ο πατέρας είναι ο ειδικός απεσταλμένος του Λευκού Οίκου, Στιβ Γουίτκοφ.

Ο πρόεδρος Τραμπ δεν προγραμματίζεται να εμφανιστεί στο συνέδριο, όπως είχε κάνει σε δείπνο προς τιμήν κορυφαίων αγοραστών του meme coin του τον Μάιο.

Τα crypto ενισχύουν τον πλούτο της οικογένειας Τραμπ

Η εκδήλωση, όπως έχει σχεδιαστεί, αποτελεί σύγκλιση επιχειρηματικών συμφερόντων της οικογένειας Τραμπ, ρυθμιστικών αρχών, διορισμένων πολιτικών, νομοθετών που πρόσκεινται στον πρόεδρο και χρηματοοικονομικών στελεχών που έχουν συμφέρον στη διαμόρφωση της εξελισσόμενης πολιτικής για τα crypto.

Η World Liberty Financial έχει καταστεί βασική πηγή πλούτου για την οικογένειαΤραμπ, από τότε που ιδρύθηκε από τον πρόεδρο και τους τρεις γιους του λίγο πριν από τις προεδρικές εκλογές των ΗΠΑ το 2024, προκαλώντας επικρίσεις ότι ο πρόεδρος Τραμπ χρησιμοοποιεί τον δημόσιο ρόλο του για προσωπικό όφελος.

Κατά τον πρώτο χρόνο του Τραμπ στην εξουσία, η οικογένειά του έχει κερδίσει πάνω από 1 δισεκατομμύριο δολάρια από crypto, σύμφωνα με ανάλυση του Reuters. Μεγάλο μέρος προέρχεται από τη World Liberty, της οποίας το βασικό προϊόν, το stablecoin USD1 -που υποστηρίζεται από το δολάριο ΗΠΑ- έχει ξεπεράσει τα 5 δισ. δολάρια σε κυκλοφορία και έχει γίνει το πέμπτο μεγαλύτερο stablecoin παγκοσμίως.

Τον Ιανουάριο του 2025, λίγες ημέρες πριν από την ορκωμοσία του προέδρου Τραμπ, ένα επενδυτικό σχήμα που συνδέεται με μέλος της βασιλικής οικογένειας του Άμπου Ντάμπι αγόρασε ποσοστό 49% στη World Liberty Financial έναντι 500 εκατ. δολαρίων, σύμφωνα με δημοσίευμα της The Wall Street Journal. Η συμφωνία επιβεβαιώθηκε αργότερα στο Reuters από τον εκπρόσωπο τύπου της World Liberty, David Wachsman.

Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Anna Kelly, δήλωσε ότι τα περιουσιακά στοιχεία του προέδρου βρίσκονται σε καταπίστευμα που διαχειρίζονται τα παιδιά του και ότι «δεν υπάρχουν συγκρούσεις συμφερόντων».

Ο νομικός σύμβουλος του Λευκού Οίκου David Warrington ανέφερε επιπλέον ότι «ο πρόεδρος δεν έχει καμία εμπλοκή σε επιχειρηματικές συμφωνίες που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τις συνταγματικές του αρμοδιότητες».

Ως δικαιούχος του καταπιστεύματος που ελέγχει την Trump Organization, ο Τραμπ θα έχει πρόσβαση στα έσοδα που παράγονται από αυτές τις δραστηριότητες όταν αποχωρήσει από το αξίωμα του προέδρου.

Πηγή: skai.gr

