Την έναρξη του προγράμματος επιχειρηματικότητας για νέους από 18 έως 29 ετών ανακοίνωσε, σε συνέντευξή της στο «Αction 24», η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως.

Το πρόγραμμα διεξάγεται από τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), αφορά πάνω από 2.100 νέους, που θα επιδοτηθούν με 17.500 ευρώ και οι αιτήσεις ξεκινούν από την Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου 2026.

Όπως είπε η υπουργός, «ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις γυναίκες, καθώς παραδοσιακά έχουν υψηλότερα ποσοστά ανεργίας, αν και αξίζει να σημειωθεί ότι, αυτήν τη στιγμή, καταγράφεται η χαμηλότερη ανεργία στην ιστορία της χώρας στις γυναίκες -9,9%, καθώς και στους κλάδους της ψηφιακής και της πράσινης οικονομίας».

Η κ. Κεραμέως αναφέρθηκε στο παράδειγμα μίας νέας γυναίκας, της Κορίνας, «η οποία, αξιοποιώντας αντίστοιχο πρόγραμμα, κατάφερε από άνεργη να ανοίξει τη δική της επιχείρηση και να απασχολεί και άλλα άτομα ως προσωπικό».

«Αυτή είναι η πεμπτουσία της πολιτικής μας. Πώς θα δώσουμε ιδιαίτερη ώθηση στο να ανοίξουν νέες δουλειές και πώς άνθρωποι που μέχρι χθες ήταν άνεργοι σήμερα ανοίγουν τη δική τους επιχείρηση και δημιουργούν με τη σειρά τους νέες θέσεις εργασίας», υπογράμμισε η υπουργός.

Για τη στάση της αντιπολίτευσης και ιδιαίτερα του ΠΑΣΟΚ κατά την ψήφιση του νομοσχεδίου για τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, η κ. Κεραμέως παρέπεμψε στους ίδιους να απαντήσουν, γιατί ψήφισαν μεν τα άρθρα, αλλά καταψήφισαν ενώπιον της Ολομέλειας.

«Εδώ και 20 χρόνια, στη χώρα συζητάμε για τις Συλλογικές Συμβάσεις. Γιατί συζητάμε γι΄ αυτές; Γιατί είναι ένα βασικό εργαλείο, για να δούμε αυξήσεις μισθών και παροχών, απλά τα πράγματα», δήλωσε η υπουργός και, στη συνέχεια, περιέγραψε την ιδιαίτερα ευνοϊκή κατάσταση που επικρατεί αυτήν τη στιγμή στην αγορά εργασίας με το ιδιαίτερα χαμηλό ποσοστό ανεργίας -7,5%, με τη δημιουργία 560.000 νέων θέσεων εργασίας και τη συντριπτική πλειονότητα των Ελλήνων να εργάζονται με πλήρη απασχόληση».

Όπως τόνισε η κ. Κεραμέως, οι Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας είναι ένα σημείο στο οποίο έχουμε σημαντικά περιθώρια βελτίωσης και αυτό επιχειρείται με την υπογραφή της Εθνικής Κοινωνικής Συμφωνίας. «Όχι μόνοι μας ως κυβέρνηση, αλλά μαζί με όλους τους κοινωνικούς εταίρους συμφωνήσαμε σε ένα πλαίσιο, για να δώσουμε μεγαλύτερη ώθηση στις Συλλογικές Συμβάσεις. Με τη νέα συμφωνία θα συνάπτονται πιο εύκολα Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, θα επεκτείνονται πιο εύκολα σε περισσότερους εργαζόμενους του ίδιου κλάδου και θα έχει προστασία ο εργαζόμενος και μετά τη λήξη μίας Συλλογικής Σύμβασης. Είναι η λεγόμενη μετενέργεια», διευκρίνισε η υπουργός Εργασίας, η οποία, στη συνέχεια, διερωτήθηκε: «Έχουμε τρία βασικά άρθρα σε αυτό το νομοσχέδιο. Το ένα λέει, συνάπτονται πιο εύκολα Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας. Το δεύτερο λέει επεκτείνονται πιο εύκολα Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας και το τρίτο λέει πλήρης μετενέργεια και στα τρία το ΠΑΣΟΚ ψήφισε ναι. Πώς γίνεται λοιπόν να ψηφίζεις σε αυτά τα τρία ναι και να έρχεσαι επί της αρχής και να ψηφίζεις όχι; Πώς γίνεται;».

Παράλληλα, η κ. Κεραμέως αναφέρθηκε στην πλήρη λειτουργία του Πληροφοριακού Συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ», που ξεκίνησε χθες, 16 Φεβρουαρίου 2026, επισημαίνοντας: «Έχουμε 13 χρόνια το ίδιο σύστημα. Από το 2013, είχαμε το "ΕΡΓΑΝΗ Ι", υπηρέτησε τον σκοπό του. Έχουμε πάρα πολλές εξελίξεις στην αγορά εργασίας, νέους νόμους, νέες δυνατότητες, πρέπει να μειώνουμε τη γραφειοκρατία, να διευκολύνουμε εργαζόμενους και επιχειρήσεις. Θέσαμε, λοιπόν, σε λειτουργία χθες, μετά από δουλειά πολύ μακρού χρονικού διαστήματος, το "ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ", το οποίο βάζει σε εφαρμογή πολλά που έχουμε ήδη ψηφίσει. Παράδειγμα, μέχρι πρότινος, για να κάνεις μία πρόσληψη, απαιτούνταν τέσσερα έγγραφα. Εμείς λέμε γιατί τέσσερα; Ένα, πιο απλά. Όλα πιο απλά, μείωση γραφειοκρατίας. Το "ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ" το κάνει λοιπόν αυτό πράξη. Το "ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ" κάνει πράξη τις προσλήψεις με μόλις ένα έγγραφο. Μειώνει τη γραφειοκρατία. Τέθηκε σε εφαρμογή χθες, μετά από 13 χρόνια, είναι σε πλήρη λειτουργία».

Σχετικά με την αύξηση του κατώτατου μισθού, η υπουργός Εργασίας υπογράμμισε ότι θα εφαρμοστεί από την 1η Απριλίου 2026 και στόχος του πρωθυπουργού είναι να ανέλθει στα 950 ευρώ μέχρι το 2027. «Όταν αναλάβαμε τη διακυβέρνηση της χώρας, ο κατώτατος μισθός ήταν στα 650 ευρώ. Σήμερα, είναι στα 880 ευρώ. Σε ό,τι αφορά τον μέσο μισθό, ο μέσος μισθός πλήρους απασχόλησης έχει ήδη ξεπεράσει τα 1.500 ευρώ. Είναι στα 1.516 ευρώ και αυτό είναι ένα σημαντικό στοιχείο, γιατί ο μέσος μισθός δεν προκύπτει από κάποια κυβερνητική απόφαση. Προκύπτει από την αγορά και από τη ζήτηση, δηλαδή, από την ίδια την αγορά εργασίας, προσφορά και ζήτηση. Ο μέσος μισθός πλήρους απασχόλησης είναι πάνω από τα 1.500 ευρώ ήδη το 2026», δήλωσε η κ. Κεραμέως.

Τέλος, όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση, αναφερόμενη «στην τραγωδία του εργοστασίου Βιολάντα», η υπουργός Εργασίας σημείωσε: «Πρόκειται για μία τραγωδία. Έγινε πάρα πολύς λόγος στον δημόσιο διάλογο για τον αριθμό των εργατικών δυστυχημάτων στη χώρα, αλλά μικρή σημασία έχει κατά τη γνώμη μου, διότι και μία ανθρώπινη απώλεια να έχουμε αυτό συνιστά από μόνο του τραγωδία. Είναι πολύ σημαντικό ότι η πυροσβεστική προέβη ήδη σε κάποιες πρώτες ανακοινώσεις σχετικά με τα αίτια της τραγωδίας αυτής. Προφανώς, θα αναμένουμε όλοι τα πορίσματα της δικαιοσύνης επί παντός επιστητού».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

