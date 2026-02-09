Πρόταση για διεύρυνση των κυρώσεων κατά της Ρωσίας ώστε να συμπεριληφθούν και λιμάνια στη Γεωργία και την Ινδονησία που διακινούν ρωσικό πετρέλαιο, προωθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, σύμφωνα με έγγραφο της πρότασης που περιήλθε σε γνώση του Reuters.

Εάν η πρόταση εφαρμοστεί θα είναι η πρώτη φορά που το μπλοκ θα στοχοποιήσει λιμάνια τρίτων χωρών.

Η πρόταση, την οποία επικαλείται το ειδησεογραφικό πρακτορείο, προβλέπει την προσθήκη των λιμένων Κουλέβι στη Γεωργία και Καρίμουν στην Ινδονησία στη λίστα κυρώσεων, απαγορεύοντας σε εταιρείες και ιδιώτες της ΕΕ να πραγματοποιούν συναλλαγές με οποιοδήποτε από τα δύο λιμάνια.

Τα μέτρα αποτελούν μέρος του 20ού πακέτου κυρώσεων της ΕΕ σε βάρος της Ρωσίας για τον πόλεμο στην Ουκρανία. Το πακέτο μέτρων συνέταξαν από κοινού η διπλωματική υπηρεσία της ΕΕ (EEAS) και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και παρουσιάστηκε στα κράτη-μέλη τη Δευτέρα. Οι κυρώσεις της ΕΕ απαιτούν ομοφωνία για να υιοθετηθούν ως νόμος.

Την Παρασκευή, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, δήλωσε ότι το πακέτο περιλαμβάνει οριζόντιους περιορισμούς ανά κλάδο, καθώς και πλήρη απαγόρευση παροχής ναυτιλιακών υπηρεσιών για το ρωσικό αργό, σε αντίθεση με τις μέχρι τώρα ισχύουσες κυρώσεις στο πλαίσιο του πλαφόν που έχει επιβάλλει η Ομάδα των Επτά (G7).

Το πακέτο προσθέτει επίσης νέες απαγορεύσεις εισαγωγών σε μέταλλα όπως οι ράβδοι νικελίου, τα σιδηρομεταλλεύματα και τα συμπυκνώματα, ο ακατέργαστος και επεξεργασμένος χαλκός, και διάφορα σκραπ μετάλλων, συμπεριλαμβανομένου του αλουμινίου. Θα απαγορεύσει επίσης τις εισαγωγές αλατιού, αμμωνίας, κροκάλων, πυριτίου και γουναρικών.

Η πρόταση προβλέπει επίσης για πρώτη φορά τη χρήση του εργαλείου κατά της καταστρατήγησης (anti-circumvention tool) εναντίον τρίτης χώρας. Οι νέοι περιορισμοί θα απαγορεύσουν επίσης τις πωλήσεις μηχανών κοπής μετάλλων και μηχανημάτων επικοινωνιών για μεταδόσεις φωνής, εικόνας και δεδομένων -όπως μόντεμ και δρομολογητές (routers)- προς το Κιργιστάν.

Η ΕΕ πρότεινε επίσης να προστεθούν στη λίστα των κυρώσεων δύο κιργιζικές τράπεζες -η Keremet και η OJSC Capital Bank of Central Asia- διότι παρέχουν υπηρεσίες περιουσιακών στοιχείων κρυπτονομισμάτων στη Ρωσία, καθώς και τράπεζες στο Λάος και το Τατζικιστάν, αλλά και την εξαίρεση δύο κινεζικών τραπεζών.

Αν εγκριθεί το πακέτο, οι τράπεζες που θα καταχωριστούν θα αποκλειστούν από συναλλαγές με ιδιώτες και εταιρείες της ΕΕ.

Τέλος, στο πλαίσιο των κυρώσεων που περιλαμβάνουν τη δέσμευση περιουσιακών στοιχείων και τις απαγορεύσεις ταξιδιών, η EEAS πρότεινε να προστεθούν 30 φυσικά πρόσωπα και 64 εταιρείες. Μεταξύ αυτών είναι η Bashneft, εισηγμένη θυγατρική του ρωσικού πετρελαϊκού κολοσσού Rosneft, καθώς και οκτώ ρωσικά διυλιστήρια, ανάμεσά τους δύο μεγάλες εγκαταστάσεις που ελέγχονται από τη Rosneft: Tuapse και Syzran.

Η πρόταση της Κομισιόν ωστόσο δεν φτάνει στο σημείο να συμπεριλάβει στη λίστα των κυρώσεις τη Rosneft ή τη Lukoil, σε βάρος των οποίων έχει επιβάλλει κυρώσεις οι ΗΠΑ.

