Του Βαγγέλη Δουράκη

«Άνοιξε» η ηλεκτρονική πλατφόρμα μέσω της οποίας χιλιάδες άνεργοι μπορούν να διεκδικήσουν ποσό 17.000 ευρώ για να «στήσουν» την δική τους επιχείρηση. Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων ξεκίνησε, αλλά οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να σπεύσουν, καθώς έχουν μόλις έναν μήνα μπροστά τους για να συγκεντρώσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Η διαδικασία λαμβάνει χώρα μέσα από το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ).

Η δράση φέρει τον τίτλο «πρόγραμμα ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας για ανέργους ηλικίας 30-59 ετών με έμφαση στις γυναίκες» και απευθύνεται σε άνεργους εγγεγραμμένους στο ψηφιακό μητρώο της Δ.ΥΠ.Α. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει στις 21 Ιανουαρίου 2025.

Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων και οι δικαιούχοι

Η αίτηση χρηματοδότησης (επενδυτική πρόταση) υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ) του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Για τη σύνδεση χρήστη στο ΟΠΣΚΕ απαιτείται η χρήση Web browser και η σύνδεση στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://opske.gr/el.

Οι δυνητικοί δικαιούχοι πρέπει να τηρούν σωρευτικά τους ακόλουθους όρους:

Να ιδρύσουν τις επιχειρήσεις τους και να δραστηριοποιηθούν νόμιμα εντός της ελληνικής επικράτειας (έδρα και τυχόν υποκαταστήματα).

Η έναρξη δραστηριότητας πραγματοποιείται ΜΕΤΑ την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης και το αργότερο εντός 90 ημερών από την ενημέρωση των δικαιούχων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) για την έκδοση εγκριτικής απόφασης της αίτησής τους από τον Υποδιοικητή της ΔΥΠΑ στο πλαίσιο μεταβίβασης αρμοδιοτήτων του Διοικητή στους Υποδιοικητές.

Κάθε δυνητικός δικαιούχος υποβάλλει μία και μόνο αίτηση χρηματοδότησης (είτε ατομικά, είτε ως μέλος νομικού προσώπου/νομικής οντότητας) ανά κύκλο.

Οι δυνητικοί δικαιούχοι εντάσσονται στη δράση είτε ως ατομικοί επιχειρηματίες, είτε ως μέλη νομικών οντοτήτων.

Οι επιλέξιμες μορφές επιχειρήσεων που μπορούν να δημιουργήσουν οι δυνητικοί δικαιούχοι αναφέρονται στο Παράρτημα 4 της Πρόσκλησης του προγράμματος.

Οι δυνητικά δικαιούχοι (που υποβάλλουν την αίτηση χρηματοδότησης) των αναφερόμενων στο σχετικό Παράρτημα 4 νομικών προσώπων, θα είναι μελλοντικοί εταίροι - μέλη που θα ασκούν τη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων βάσει είτε του θεσμικού πλαισίου, είτε του καταστατικού, είτε της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων, θα κατέχουν το 51% του εταιρικού μεριδίου και θα είναι οι νόμιμοι εκπρόσωποι της επιχείρησης, πλην των συνεταιρισμών που ισχύουν τα οριζόμενα στον ν. 4430/2016 (Α΄205) καθ’ όλη τη διάρκεια της δράσης.

Το ποσό της χρηματοδότησης

Οι δικαιούχοι της Δράσης θα ενισχυθούν με ποσό ίσο προς 17.000 ευρώ το οποίο θα καταβληθεί σε τρεις δόσεις ως εξής:

1η δόση 4.600 ευρώ, μετά την έναρξη δραστηριότητας

2η δόση 6.200 ευρώ, μετά τη λήξη του α’ εξάμηνου από την έναρξη

3η δόση 6.200 ευρώ, μετά τη λήξη του β’ εξάμηνου από την έναρξη

Η διάρκεια της επιχορήγησης ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες, με έναρξη την ημερομηνία έναρξης δραστηριότητας της επιχείρησης.

Ποιοι εξαιρούνται του προγράμματος

Δεν μπορούν να υποβάλλουν αίτημα για να ενταχθούν στη δράση:

i. Επαγγελματικές δραστηριότητες που απαιτούν την ύπαρξη κενής θέσης (συμβολαιογράφοι, δικαστικοί επιμελητές).

ii. Επαγγελματικές δραστηριότητες σχετικές με την εκμετάλλευση επιβατικού ή φορτηγού δημόσιας χρήσης.

iii. Εποχικές ως προς τον κύκλο εργασιών επιχειρήσεις, κυλικεία, καντίνες, περίπτερα, πλανόδιες επιχειρήσεις, τυχερά ή ηλεκτρονικά τυχερά παιχνίδια καθώς και οι δραστηριότητες που ανήκουν στους μη επιλέξιμους ΚΑΔ της σχετικής πρόσκλησης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3). Οι επιλέξιμοι και μη επιλέξιμοι Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.) αναρτώνται στην ιστοσελίδα της Δ.ΥΠ.Α.

iv. Επιχειρήσεις που έχουν σύνθετο αντικείμενο δραστηριότητας και το ένα εξ αυτών περιλαμβάνεται στις εξαιρέσεις της πρόσκλησης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3).

v. Επιχειρηματικές δραστηριότητες οι οποίες εντάσσονται σε ήδη οργανωμένο ομοιόμορφο δίκτυο διανομής προϊόντων και παροχής υπηρεσιών και οι οποίες εκμεταλλεύονται, σε εκτέλεση σχετικών συμβάσεων, άδειες εκμετάλλευσης δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας που αφορούν συνήθως εμπορικά σήματα ή διακριτικούς τίτλους και τεχνογνωσία για την χρήση και την διανομή αγαθών ή υπηρεσιών (franchising, shop in shop, δίκτυο πρακτόρευσης με τα παραπάνω χαρακτηριστικά).

vi. Επιχειρήσεις που λειτουργούν αποκλειστικά από τη 10η μετά μεσημβρίας έως την 6η πρωινή.

vii. Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε τομείς, στους οποίους δεν εφαρμόζεται ο Κανονισμός 2023/2831.

viii. Επιχειρήσεις που έχουν το ίδιο αντικείμενο δραστηριότητας με επιχείρηση που λειτουργούσε στον ίδιο χώρο από άλλο επαγγελματία μέσα στο τελευταίο εξάμηνο πριν από την ημερομηνία έναρξης εργασιών της νέας επιχείρησης.

ix. Οι επιχειρήσεις που θα δημιουργηθούν μετά από μεταβίβαση ή αλλαγή νομικής μορφής ή διάλυση ή/και επαναλειτουργία ή δημιουργία νέας επιχείρησης ή εκμίσθωση από τους ίδιους εταίρους στον ίδιο ή σε άλλο χώρο με το ίδιο αντικείμενο δραστηριότητας.

x. Όσοι είχαν ενταχθεί σε προηγούμενες δράσεις Νέων Ελεύθερων Επαγγελματιών (ΝΕΕ) της Δ.ΥΠ.Α. (πρώην ΟΑΕΔ).

xi. Οι συστεγαζόμενες επιχειρήσεις. Με τον όρο συστέγαση νοείται η εγκατάσταση της επιχείρησης (έδρας και τυχόν υποκαταστημάτων) σε ίδιο, μη διακριτό, χώρο με άλλη επιχείρηση. Δεν αποτελεί κριτήριο χαρακτηρισμού μιας επιχείρησης ως συστεγαζόμενης, αν αυτή εξυπηρετείται (βάσει ισχύουσας συμβάσεως για την εγκατάσταση της σε δομές ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας όπως είναι οι θερμοκοιτίδες, τα τεχνολογικά πάρκα, οι χώροι συνεργασίας/co-working spaces), από κοινή παροχή υπηρεσιών κοινής ωφέλειας και καταβάλει τις δαπάνες υπηρεσιών κοινής ωφέλειας μαζί με τις λοιπές δαπάνες απευθείας στον ιδιοκτήτη - διαχειριστή του χώρου γραφείων ή καταστημάτων. Σε αυτή την περίπτωση για την απόδειξη της αυτοτελούς επαγγελματικής έδρας αρκεί στη νόμιμη σύμβαση που έχει συνάψει για την εγκατάστασή της, να οριοθετείται με σαφήνεια ο χώρος της επαγγελματικής έδρας.

Πηγή: skai.gr

