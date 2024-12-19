Χατζηδάκης για παρεμβάσεις σε τράπεζες, χαμηλοσυνταξιούχους και στελέχη ΕΔ και ΣΑ: Ρυθμίσεις κοινής λογικής και κοινωνικής δικαιοσύνης

«Ανεξάρτητα από τη μικρόψυχη κριτική της αντιπολίτευσης, οι πολίτες εκτιμούν τις παρεμβάσεις μας τόσο για τους χαμηλοσυνταξιούχους και τα δωρεάν φάρμακα, όσο επίσης και την ικανοποίηση του πάγιου αιτήματος των ανδρών και γυναικών των σωμάτων Ασφαλείας και των Ενόπλων Δυνάμεων σε σχέση με το επίδομα επικινδυνότητας. Τα πράγματα είναι πολύ ξεκάθαρα για να τα θολώσει όποια μικρόψυχη αντιπολιτευτική κριτική». Αυτό σημείωσε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κωστής Χατζηδάκης σε παρέμβασή του σήμερα στη Βουλή στη συζήτηση για το νομοσχέδιο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών «Αναδιάρθρωση σιδηροδρομικού τομέα και ενίσχυση ρυθμιστικών φορέων μεταφορών».

Μιλώντας για τις παρεμβάσεις που αφορούν στην κατάργηση της συμμετοχής 132.000 χαμηλοσυνταξιούχων στα φάρμακα, ο κ. Χατζηδάκης εξήγησε πως η πρωτοβουλία αυτή έρχεται προκειμένου να υπάρξει ισονομία όλων των συνταξιούχων τόσο εκείνων που συνταξιοδοτήθηκαν πριν την κατάργηση του ΕΚΑΣ όσο και εκείνων που βγήκαν στη σύνταξη στη συνέχεια και δυνητικά θα δικαιούνταν το ΕΚΑΣ. «Νομίζω μία ρύθμιση κοινής λογικής και κοινωνικής δικαιοσύνης και για αυτό λέω φαντάζομαι ότι θα ψηφιστεί και από τα κόμματα της αντιπολίτευσης» ανέφερε.

Επιπρόσθετα, μιλώντας για το «επίδομα ιδιαίτερων συνθηκών εργασίας και επικινδυνότητας» ύψους 100 ευρώ που θα λάβουν 153.240 στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, της ΕΛΑΣ, του Λιμενικού και της Πυροσβεστικής υπενθύμισε πως αποτελεί ένα αίτημα δεκαετιών που σήμερα ικανοποιείται. Όπως εξήγησε, η έναρξη τοποθετήθηκε τον Ιούλιο του 2025 συνεκτιμώντας τις δημοσιονομικές δυνατότητες της χώρας και τόνισε ότι αποτελεί «μία κίνηση οφειλόμενη απέναντι στους φρουρούς της πατρίδας μας. Και απέναντι σε αυτούς που προστατεύουν τον πολίτη νύχτα και μέρα και είμαστε περήφανοι ότι φέρνουμε αυτή τη διάταξη προς ψήφιση».

Ολιστική προσέγγιση για τις τράπεζες

Παρουσιάζοντας τις παρεμβάσεις για τις τράπεζες ο κ. Χατζηδάκης σημείωσε ότι, μεταξύ άλλων, στη σχετική τροπολογία προβλέπεται:

Ο μηδενισμός ή η μείωση προμηθειών των πιο συνηθισμένων συναλλαγών που θα περιορίσουν κατά 150 εκατ. ευρώ ετησίως τα σχετικά έσοδα των τραπεζών (που εκτιμώνται σε 350 – 400 εκατ. ετησίως). Σημείωσε, δε, πως η έναρξη ισχύος του μέτρου περί τις 20 – 21 Ιανουαρίου ένα μήνα μετά την ψήφιση του και τη δημοσίευσή του σε ΦΕΚ, γίνεται προκειμένου να υπάρξει προσαρμογή των πληροφορικών συστημάτων των τραπεζών.

Η ενίσχυση του ανταγωνισμού στο χρηματοπιστωτικό σύστημα με την άρση των περιορισμών στη χρηματοδότηση από τις εταιρείες πιστώσεων. Έτσι, οι εταιρείες αυτές, όπως γίνεται και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες και υπό τον έλεγχο της Τράπεζας της Ελλάδος θα μπορούν να δίνουν κάθε μορφής δάνεια και επιχειρηματικά. «Αυτό είναι μια πραγματική μεταρρύθμιση, διότι ενισχύεται ο ανταγωνισμός. Στην πρώτη περίπτωση είναι μία απάντηση σε μία στάση των τραπεζών που όπως λέει ο λαός μας έβγαζαν από τη μύγα ξίγκι. Στη δεύτερη περίπτωση είναι μία μεταρρύθμιση με την οποία ενισχύεται ο ανταγωνισμός» ανέφερε.

Ο διπλασιασμός του ΕΝΦΙΑ για κενά διαμερίσματα και μονοκατοικίες που έχουν στην ιδιοκτησία τους οι τράπεζες και οι servicers, ώστε να διοχετευτούν στην αγορά. Στόχος, είπε ο κ. Χατζηδάκης, είναι να προωθηθεί η ταχύτερη διάθεση των ακινήτων αυτών στην αγορά, προκειμένου να ενισχυθεί η προσφορά διαθέσιμων ακινήτων και να ελεγχθούν οι αυξήσεις των τιμών στην αγορά.

Επιπλέον, υπενθύμισε, πως μετά από σχετική συνεννόηση, συμφωνήθηκε να δοθούν από τις τράπεζες:

100 εκατομμύρια για τον Φορέα Απόκτησης και Επαναμίσθωσης Ακινήτων ακόμα και αν κηρυχθεί άγονος ο σχετικός διαγωνισμός προκειμένου να δοθεί μία λύση σε ανάγκες στέγασης ευάλωτων οφειλετών που οδηγούνται σε πτώχευση ή σε αναγκαστική εκτέλεση πράξης.

100 επίσης εκατομμύρια στο πρόγραμμα «Μαριέττα Γιαννάκου»για την ανακατασκευή σχολείων.

Ο κ. Χατζηδάκης υπογράμμισε πως πρόκειται για μία ολιστική προσέγγιση της κυβέρνησης σε σχέση με τις τράπεζες που έρχονται ως συνέχεια προηγούμενων παρεμβάσεων της κυβέρνησης όπως:

Η πρωτοβουλία για το σύστημα IRIS που χρησιμοποιείται από 3,5 εκατ. πολίτες, ιδιαίτερα νέους με μηδενικές προμήθειες για τις συναλλαγές μεταξύ τους και με πολύ χαμηλές προμήθειες για τους ελεύθερους επαγγελματίες.

Η πρωτοβουλία για τη μείωση τον περασμένο Απρίλιο κατά 50% των προμηθειών που πληρώνουν οι επαγγελματίες για τις μικρές συναλλαγές στις τράπεζες στους και στις κάρτες. Πλέον, το όριο των 10€ διευρύνεται στα 20€ που όπως σημείωσε ο κ. Χατζηδάκης αποτελούν περίπου τις μισές συναλλαγές που γίνονται αριθμητικά με κάρτες.

Τέλος, ο υπουργός αναφέρθηκε:

Στη δίμηνη παράταση για την Golden Visa και μόνο για συγκεκριμένες περιπτώσεις: Δίνεται μία παράταση έως τέλος Φεβρουαρίου για περιπτώσεις όπου έχει προχωρήσει και ωριμάσει η διαδικασία και στις οποίες υπάρχουν ακόμα κάποιες γραφειοκρατικές καθυστερήσεις προκειμένου να μην ακυρωθούν οι επενδύσεις.

Στην παράταση της απαλλαγής ΕΝΦΙΑ για τους πυρόπληκτους της Αττικής όπου επεκτείνεται και για το έτος 2025.

Στην παράσταση έως τη 31η Μαρτίου 2025 των εργασιών της Επιτροπής Εξώδικης Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών: Όπως εξήγησε, με βάση τις προβλέψεις του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας η συγκεκριμένη Επιτροπή αντικαταστάθηκε και τώρα παρέχεται αυτή η τελευταία παράταση προκειμένου να μπορέσει ολοκληρώσει τις εκκρεμείς υποθέσεις που είχε αρχίσει να εξετάζει.

