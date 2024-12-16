Ανοίγει την ερχόμενη Παρασκευή (20 Δεκεμβρίου και ώρα 8.00) η ηλεκτρονική πλατφόρμα Α21 – Επίδομα Παιδιού, σύμφωνα με το υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και τον ΟΠΕΚΑ.

Η πλατφόρμα θα τεθεί στη διάθεση των πολιτών οι οποίοι δεν έχουν ακόμη υποβάλει αίτηση για το έτος 2024 και για όσους ξεκίνησαν τη δημιουργία αίτησης Α21 αλλά δεν έκαναν την οριστική υποβολή της.

Η εφαρμογή θα παραμένει διαθέσιμη μέχρι την Τετάρτη 15 Ιανουαρίου 2025 και ώρα 18:00 μετά το πέρας της οποίας δεν θα υπάρχει πλέον δυνατότητα υποβολής ή τροποποίησης αίτησης για το Επίδομα Παιδιού του έτους 2024.

Πηγή: skai.gr

