Ποιοι θα πληρώσουν τέλος επιτηδεύματος και το 2025

Το τέλος επιτηδεύματος καταργείται από το 2025 όπως προβλέπει το φορολογικό νομοσχέδιο που πρόσφατα ψηφίστηκε στη Βουλή, όμως καταργείται ΜΟΝΟ για τα φυσικά πρόσωπα, ελεύθερους επαγγελματίες και επιτηδευματίες, κάτι στο οποίο δεν έχει δοθεί ιδιαίτερη έμφαση.

Υπάρχουν πολλές κατηγορίες φορολογουμένων οι οποίες θα συνεχίσουν και στο νέο έτος να πληρώνουν το τέλος όπως υπενθυμίζει στην εγκύκλιο του ο επικεφαλής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής.

Τα νομικά πρόσωπα που υποχρεούνται στην καταβολή του τέλους είναι:

Νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες, κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που έχουν την έδρα τους σε πόλεις με πληθυσμό πάνω από 200.000 κατοίκους. Το τέλος ανέρχεται σε 1000€ ετησίως.

Νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες, κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που έχουν την έδρα τους σε τουριστικούς τόπους και σε πόλεις ή χωριά με πληθυσμό έως 200.000 κατοίκους. Το τέλος εδώ είναι 800€ετησίως

Αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες (όπως κοινωνίες αστικού δικαίου) που έχουν την έδρα τους σε πόλεις με πληθυσμό πάνω από 200.000 κατοίκους. Το τέλος ανέρχεται σε 500€ το χρόνο

Αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες που έχουν την έδρα τους σε τουριστικούς τόπους και σε πόλεις ή χωριά με πληθυσμό έως 200.000 κατοίκους. Το τέλος ανέρχεται σε 400€ το χρόνο.

Το κάθε υποκατάστημα που συστήνεται από τα νομικά πρόσωπα των 2 πρώτων περιπτώσεων υπόκειται κι αυτό σε τέλος ύψους 600€ ετησίως

Τα υποκαταστήματα νομικών προσώπων της τρίτης και τέταρτης περίπτωσης υπόκεινται σε τέλος 300€ ετησίως.



Υποκατάστημα θεωρείται κάθε επαγγελματική εγκατάσταση του νομικού προσώπου στην ημεδαπή, εκτός της έδρας της επιχείρησης, στην οποία ενεργείται παραγωγική ή συναλλακτική δραστηριότητα.

Δεν λογίζονται ως υποκαταστήματα οι προσωρινοί εκθεσιακοί χώροι και οι πρόσκαιρες επαγγελματικές εγκαταστάσεις, που λειτουργούν για χρονικό διάστημα μέχρι τριάντα 30 ημέρες, οι επαγγελματικές εγκαταστάσεις που στεγάζονται σε διαφορετικούς ορόφους, συνεχόμενους ή μη, του ίδιου κτιριακού συγκροτήματος και οι εγκαταστάσεις τουριστικών καταλυμάτων εντός παραδοσιακών κτισμάτων.

Εκτός της υποχρέωσης για την καταβολή του τέλους επιτηδεύματος παραμένουν:

Οι αγροτικοί συνεταιρισμοί, οι σχολικοί συνεταιρισμοί, οι φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας με τη μορφή Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης

Τα νομικά πρόσωπα και οι νομικές οντότητες που βρίσκονται σε εκκαθάριση, πτώχευση ή αδράνεια

Τα νομικά πρόσωπα και οι νομικές οντότητες που ασκούν τη δραστηριότητά τους σε χωριά με πληθυσμό έως 500 κατοίκους και σε νησιά έως 3.100 κατοίκους, εκτός εάν πρόκειται για τουριστικούς τόπους.

Νομικά πρόσωπα που αυξάνουν κατά 3/12 (25%) τουλάχιστον τον μέσο αριθμό εργαζομένων τους με σχέση εργασίας πλήρους απασχόλησης σε 1 έτος σε σύγκριση με το προηγούμενο. Προϋπόθεση τα ακαθάριστα έσοδά τους κατά το φορολογικό έτος για το οποίο χορηγείται η εξαίρεση να μην υπερβαίνουν τα 2εκατ€.

Στις περιπτώσεις διακοπής της δραστηριότητας ή αδράνειας κατά τη διάρκεια του φορολογικού έτους, το τέλος επιτηδεύματος περιορίζεται ανάλογα με τους μήνες λειτουργίας της επιχείρησης. Λειτουργία άνω των 15 ημερών λογίζεται ως μήνας



Το Τέλος επιτηδεύματος καταβάλλεται με βάση το δοσολόγιο του φόρου εισοδήματος και δεν εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδα των νομικών προσώπων.

