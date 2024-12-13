Άνοιξε σήμερα Παρασκευή, 13 Δεκεμβρίου 2024, η πλατφόρμα arogi.gov.gr για την υποβολή αιτήσεων πρώτης αρωγής για τους πληγέντες από τις πλημμύρες που εκδηλώθηκαν από 30 Νοεμβρίου ως 2 Δεκεμβρίου 2024 σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Ρόδου, Λήμνου, Χαλκιδικής και Πιερίας, για:

• τις επιχειρήσεις και τους μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορείς, καθώς και τις κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις που επλήγησαν από τις πλημμύρες και επιθυμούν να λάβουν πρώτη αρωγή έναντι επιχορήγησης, σε συνέχεια της έκδοσης σχετικής κοινής απόφασης των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας (ΦΕΚ Β’ 6825/12.12.2024),

• τους ιδιοκτήτες ακινήτων που επλήγησαν από τις πλημμύρες και επιθυμούν να λάβουν πρώτη αρωγή έναντι στεγαστικής συνδρομής, σε συνέχεια της έκδοσης σχετικής κοινής απόφασης των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας (ΦΕΚ Β΄ 6826/12.12.2024).

Για την καταβολή της ενίσχυσης πρώτης αρωγής ο δικαιούχος υποβάλλει αίτηση, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας arogi.gov.gr η οποία λειτουργεί με τη συμβολή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

Η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοικτή για την υποβολή αιτήσεων έως και την Παρασκευή 31 Ιανουαρίου 2025.

Στόχος είναι το ταχύτερο δυνατόν οι πληγέντες που δικαιούνται την πρώτη αρωγή να υποβάλουν αίτηση και να λάβουν άμεσα τη στήριξη που τους αναλογεί - έπειτα από την ολοκλήρωση των απαραίτητων διασταυρώσεων.

Οι δικαιούχοι

Δικαιούχοι είναι πληγέντες που βρίσκονται σε περιοχές των Δημοτικών Ενοτήτων Μύρινας, Ατσικής και Νέας Κούταλης του Δήμου Λήμνου της Περιφερειακής Ενότητας Λήμνου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, του Δήμου Ρόδου της Περιφερειακής Ενότητας Ρόδου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, των Δήμων Δίον - Ολύμπου και Κατερίνης της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και των Δήμων Σιθωνίας, Αριστοτέλη, Κασσάνδρας, Νέας Προποντίδας και Πολυγύρου της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, οι οποίες επλήγησαν από τις πλημμύρες και έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας.

1. Πρώτη αρωγή έναντι επιχορήγησης προς επιχειρήσεις και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις

Το ύψος της ενίσχυσης πρώτης αρωγής έναντι επιχορήγησης ανέρχεται σε 2.000 ευρώ για σοβαρές υλικές ζημιές και 4.000 ευρώ για πολύ σοβαρές υλικές ζημιές. Δικαιούχοι είναι επιχειρήσεις, κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορείς που έχουν πληγεί και βρίσκονται στις ως άνω περιοχές. Διευκρινίζεται ότι για τη χορήγηση της ενίσχυσης, θα προηγηθεί διασταύρωση των στοιχείων των αιτήσεων με τα στοιχεία που υποβάλλονται στην οικεία Περιφέρεια για εκτίμηση και καταγραφή ζημιών από τις Επιτροπές Κρατικής Αρωγής της Περιφέρειας. Επίσης, το ποσό της πρώτης αρωγής που λαμβάνει κάθε επιχείρηση συμψηφίζεται με το ποσό της τελικής επιχορήγησης, όπως αυτό θα προσδιοριστεί, μετά την καταγραφή ζημιών από τις Επιτροπές Κρατικής Αρωγής της Περιφέρειας.

Στο πλαίσιο αυτό ήδη έχει ξεκινήσει η συνεργασία των υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας με τις Επιτροπές Κρατικής Αρωγής των Περιφερειών, αλλά και τον ΕΛΓΑ, ώστε να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες με υψηλές ταχύτητες.

2. Πρώτη αρωγή έναντι στεγαστικής συνδρομής για κατοικίες και κτίρια

Το ύψος της ενίσχυσης πρώτης αρωγής έναντι στεγαστικής συνδρομής ανέρχεται σε 10.000 ευρώ, για κτιριακές εγκαταστάσεις που έχουν υποστεί βαριές βλάβες που τις καθιστούν επικίνδυνες για χρήση ή επικινδύνως ετοιμόρροπες ή ολοσχερώς κατεστραμμένες, ή σε 5.000 ευρώ, για κτιριακές εγκαταστάσεις που έχουν υποστεί σοβαρές βλάβες που τις καθιστούν προσωρινά ακατάλληλες για χρήση. Δικαιούχοι είναι ιδιοκτήτες, κατά πλήρη ή ψιλή κυριότητα, κτιριακών επαγγελματικών εγκαταστάσεων, κατοικιών και λοιπών μη επαγγελματικής χρήσης κτιρίων, που υπέστησαν βλάβες από τις πλημμύρες, για τα ακίνητα για τα οποία πρόκειται να υποβάλουν και αιτήσεις χορήγησης στεγαστικής συνδρομής.

Το ακίνητο θα πρέπει να έχει ελεγχθεί από τα κλιμάκια της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών (ΓΔΑΕΦΚ) του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας να έχει κριθεί επικίνδυνο για χρήση («ΚΟΚΚΙΝΟ») σύμφωνα με το δελτίο επανελέγχου ή επικινδύνως ετοιμόρροπο σύμφωνα με Πρωτόκολλο Αυτοψίας Επικινδύνως Ετοιμόρροπου Κτιρίου ή ολοσχερώς κατεστραμμένο σύμφωνα με Έκθεση Αυτοψίας Ολοσχερώς Κατεστραμμένου Κτιρίου ή προσωρινά ακατάλληλο για χρήση («ΚΙΤΡΙΝΟ») σύμφωνα με το δελτίο επανελέγχου ή την Έκθεση Αυτοψίας.

Κατά την αίτηση προσυμπληρώνονται τα ακίνητα που βρίσκονται στις περιοχές που επλήγησαν από τις πλημμύρες στις ως άνω περιοχές, από την τρέχουσα περιουσιακή κατάσταση, όπως έχει διαμορφωθεί από την τελευταία δήλωση Ε9 και σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στην ΚΥΑ. Κατά την υποβολή της αίτησης πρέπει να επισυναφθεί και το αντίστοιχο δελτίο ή Έκθεση ή Πρωτόκολλο των κλιμακίων της ΓΔΑΕΦΚ του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Διευκρινίζεται ότι για τη χορήγηση πρώτης αρωγής έναντι στεγαστικής συνδρομής, θα προηγηθεί διασταύρωση των στοιχείων των αιτήσεων με τα στοιχεία των δελτίων επανελέγχου και τις εκθέσεις αυτοψίας της ΓΔΑΕΦΚ για το χαρακτηρισμό των κτιρίων. Επίσης, το ποσό της πρώτης αρωγής που λαμβάνει κάθε ιδιοκτήτης συμψηφίζεται με το ποσό της τελικής στεγαστικής συνδρομής, όπως αυτό θα προσδιοριστεί από το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας με σχετική απόφαση οριοθέτησης και χορήγησης στεγαστικής συνδρομής.

Επισημαίνεται ότι, τόσο για την πρώτη αρωγή έναντι στεγαστικής συνδρομής, όσο και για την πρώτη αρωγή έναντι επιχορήγησης, σε περίπτωση που ο λαβών την ενίσχυση υποβάλει ψευδή δήλωση ή δεν υποβάλει σχετικό φάκελο στις αρμόδιες υπηρεσίες ή δεν κριθεί τελικά δικαιούχος ή το ποσό που δικαιούται είναι μικρότερο, προβλέπεται η επιστροφή του συνολικού ποσού ή του υπερβάλλοντος ποσού στο Ελληνικό Δημόσιο.

