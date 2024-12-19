Χρηματιστήριο-Κλείσιμο: Οριακή άνοδος 0,04%, στα 95,37 εκατ. ευρώ ο τζίρος

Εικόνα σταθεροποίησης παρουσίασε η αγορά στο κλείσιμο της σημερινής συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου, καθώς απορροφήθηκε η αρχική προσφορά. Αρνητικό κλίμα επικρατούσε στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 1.456,28 μονάδες, σημειώνοντας οριακή άνοδο 0,04%.

Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε κατώτερη τιμή στις 1.440,24 μονάδες (-1,06%).

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 95,37 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 20.814.238 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο σε ποσοστό 0,09%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε οριακά σε ποσοστό 0,02%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Τιτάν (+2,30%), του ΟΤΕ (+1,30%), του ΟΛΠ (+1,18%) και της Eurobank (+1,13%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Elvalahalcor(-1,35%, της Coca Cola HBC (-1,16%) και της Viohalco (-0,91%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Eurobank και η Alpha Bank διακινώντας 4.700.266 και 3.397.576 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Εθνική με 21,47 εκατ. ευρώ και η Eurobank με 10,45 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 33 μετοχές, 60 πτωτικά και 23 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Εβροφάρμα +10,15% και Doppler +5,17%.

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Μπήτρος -5,17% και Δρομέας -4,35%.

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

ΤΙΤΑΝ: 40,0000 +2,30%

ALPHA BANK: 1,5870 -0,44%

AEGEAN AIRLINES: 10,2400 -0,58%

VIOHALCO: 5,4500 -0,91%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 18.4200 +0,22%

ΔΑΑ:8,0000 αμετάβλητη

ΔΕΗ: 11,6700 -0,68%

COCA COLA HBC:32,4200 -1,16%

ΕΛΛΑΚΤΩΡ: 1.9380 -0,31%

ΕΛΠΕ: 7,2800 -0,88%

ELVALHALCOR: 1,8940 -1,35%

ΕΘΝΙΚΗ: 7,7780 +0,88%

ΕΥΔΑΠ: 5,8000 -1,53%

EUROBANK: 2,2360 +1,13%

LAMDA DEVELOPMENT: 7,1700 -0,42%

MOTOR OIL: 20,4000 -0,87%

JUMBO: 25,3800 +0,32%

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ: 33,8000 -0,82%

ΟΛΠ:30,10000 +1,18%

ΟΠΑΠ: 15,7300 -0,06%

ΟΤΕ: 14,7600 +1,30%

AUTOHELLAS:10,5000 -0,57%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 3,9320 +0,43%

ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 10,7200 -0,56%

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ:19,8300 αμετάβλητη

Πηγή: skai.gr

