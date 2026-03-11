«Ανοίγει» η πλατφόρμα για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων

Του Βαγγέλη Δουράκη

Αν και η Μέση Ανατολή «φλέγεται» η Εφορία δεν μοιάζει να … αποπροσανατολίζεται από τα καθήκοντά της: Και μέσα σε αυτά είναι πέρα από την ανάρτηση των εκκαθαριστικών σημειωμάτων του ΕΝΦΙΑ -η οποία αναμένεται μέσα στις επόμενες ώρες- και η ενεργοποίηση της πλατφόρμας για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων. Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) έχει ενημερωθεί από εργοδότες, κρατικούς φορείς, τράπεζες, χρηματιστηριακές και άλλους, για τις αποδοχές μισθωτών και συνταξιούχων.



Επίσης, έχει ενημερωθεί και για τις καταθέσεις των πολιτών, τις μετοχές που τυχόν έχουν ή τα ομόλογα, ώστε να ετοιμάσει τις περιβόητες «προσυμπληρωμένες» δηλώσεις.

Τα στοιχεία αυτά τέθηκαν υπό επεξεργασία ώστε οι δηλώσεις μισθωτών και συνταξιούχων να εκκαθαριστούν και να οριστικοποιηθούν με αυτοματοποιημένες διαδικασίες.

Πότε ανοίγει η πλατφόρμα για την υποβολή φορολογικών δηλώσεων

Έτσι, ολοκληρώνεται η διαδικασία που ακολουθεί η ΑΑΔΕ που της επιτρέπει να προσυμπληρώσει τα ηλεκτρονικά έντυπα των φορολογικών δηλώσεων με τα δεδομένα των μισθών, συντάξεων, επιδομάτων, λοιπών αμοιβών και των δαπανών των φορολογουμένων, με βάση τα στοιχεία που διαβίβασαν οι εργοδοτικοί φορείς, οι τράπεζες κ.α., ως τα τέλη του προηγούμενου μήνα.

Το χρονοδιάγραμμα για την ετήσια υποβολή των φορολογικών δηλώσεων είναι προκαθορισμένο και εκτείνεται από 15 Μαρτίου έως 15 Ιουλίου. Και σύμφωνα με τις μέχρι τώρα ενδείξεις δεν θα διαφοροποιηθεί, τουλάχιστον σε μεγάλο βαθμό.

Φέτος υπάρχει και μεγαλύτερη έκπτωση στην εφάπαξ εξόφληση του φόρου, όμως το ύψος της εξαρτάται με το πόσο νωρίς θα γίνει η υποβολή της δήλωσης.

Η εξόφληση του φόρου εισοδήματος, λοιπόν, μπορεί να γίνει σε οκτώ μηνιαίες δόσεις, με την πρώτη δόση να πρέπει να πληρωθεί έως τις 31 Ιουλίου 2026.

Οι φορολογούμενοι πρέπει να υποβάλουν τις φορολογικές δηλώσεις τους μέχρι τις 15 Ιουλίου 2026.

Η έκπτωση εφάπαξ πληρωμής διαμορφώνεται ως εξής:

4% για δηλώσεις που υποβάλλονται έως τις 30 Απριλίου

3% για δηλώσεις από 1η Μαΐου έως 15 Ιουνίου

2% για δηλώσεις από 16 Ιουνίου έως 15 Ιουλίου

Η έκπτωση αυτή (4%, 3%, 2%) ισχύει μόνο αν η πληρωμή πραγματοποιηθεί έως τις 31 Ιουλίου.

Ποιες είναι οι αλλαγές στη φορολόγηση

Η διαφοροποίηση στον φόρο που θα προκύψει για κάθε υπόχρεο δεν θα είναι μεγάλη σε σχέση με εκείνη του προηγούμενου οικονομικού έτους, καθώς δεν υπάρχουν αλλαγές στους συντελεστές.

Αντίθετα, για τα εισοδήματα που θα αποκτηθούν την τρέχουσα χρονιά, η εικόνα θα είναι τελείως διαφορετική μετά το «ψαλίδι» στους φορολογικούς συντελεστές: Τα «κέρδη» βέβαια από την υιοθέτηση των νέων συντελεστών θα τις αντιληφθούν οι πολίτες την άνοιξη του 2027.

Συγκεκριμένα, αυτά που αλλάζουν είναι τα εξής:

Ο συντελεστής για το τμήμα του ετησίου εισοδήματος μέχρι τα 10.000 ευρώ παραμένει στο 9%.

Για εισόδημα από 10.000,01 ευρώ έως και 20.000 ο φόρος από 22% «πέφτει» στο 20%.

Στο «κομμάτι» του εισοδήματος από τα 20.000.01 έως τα 30.000 ευρώ από το 28%, πέφτει στο 26%.

Ο συντελεστής φόρου για το τμήμα του ετησίου εισοδήματος από τα 30.000,01 έως τα 40.000 ευρώ από 36% πάει στο 34%.

Για τα εισοδήματα μεταξύ 40.000,01 και 60.000 ευρώ ο συντελεστής από 44% «προσγειώνεται» στο 39% με το «ψαλίδι» να είναι 5%

Ο ανώτατος συντελεστής 44% θα εφαρμόζεται πια στο «κομμάτι» των εισοδημάτων που υπερβαίνουν τα 60.000,01 ευρώ, αντί 40.000,01 ευρώ και πάνω που ισχύει σήμερα.



