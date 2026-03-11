Λογαριασμός
Wall Street: Κλείσιμο χωρίς κατεύθυνση

Μεικτές τάσεις επικράτησαν στη Wall Street, εν μέσω ανησυχίας για την κλιμάκωση των συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή και τις επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία

Μεικτές τάσεις επικράτησαν χθες στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, εν μέσω ανησυχίας για την κλιμάκωση των συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή και τις επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία.

Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με πτώση 34,29 μονάδων (–0,07%), στις 47.706,51 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με οριακή άνοδο 1,15 μονάδων (+0,01%), στις 22.697,10 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με πτώση 14,51 μονάδων (–0,21%), στις 6.781,48 μονάδες.

