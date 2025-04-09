Σε αναζήτηση κατεύθυνσης βρίσκονται οι βασικοί χρηματιστηριακοί δείκτες της Wall Street, μετά την αρχική ανοδική αντίδραση καθώς οι επενδυτές παρακολουθούν σαστισμένοι την ταχεία κλιμάκωση του εμπορικού πολέμου, καθώς σήμερα Κίνα και Ευρωπαϊκή Ένωση απάντησαν αμφότερες στην «καταιγίδα» δασμών που έχει εξαπολύσει από την προηγούμενη εβδομάδα ο Ντόναλντ Τραμπ.

Ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones υποχωρεί κατά 230 μονάδες περίπου ή 0,61%, ο ευρύτερος S&P 500 χάνει 0,45%, ενώ ο τεχνοβαρής Nasdaq κρατά ακόμη το θετικό πρόσημο και ενισχύεται 0,38%. Σημαντικές απώλειες 1,29% καταγράφει ο δείκτης της μικρής κεφαλαιοποίησης Russell 2000.

Ωστόσο, η μεταβλητότητα στο ταμπλό είναι ιδιαίτερα έντονη, καθώς οι επενδυτές προσπαθούν να υπολογίσουν τις επιπτώσεις που θα έχουν οι δασμοί στην αμερικανική αλλά και στην παγκόσμια οικονομία αλλά και στις τσέπες των νοικοκυριών.

Νέο κλείσιμο στο «βαθύ κόκκινο» για την Ευρώπη

Εντελώς διαφορετική ήταν η εικόνα των χρηματιστηρίων στην αντίπερα όχθη του Ατλαντικού, με τις αγορές της Ευρώπης να παραμένουν σε πτωτική τροχιά και να κλείνουν τελικά για μια ακόμα ημέρα στο «βαθύ κόκκινο», αν και μετά την έγκριση των πρώτων αντιποίνων της Ευρωζώνης στους δασμούς των ΗΠΑ περιόρισαν σε έναν βαθμό τις απώλειές τους.

Πιο αναλυτικά, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 σημείωσε «βουτιά» 3,50%, ενώ ενδοσυνεδριακά έφτασε να χάνει άνω του 4%. Πτώση 3,31% κατέγραψε και ο Euro Stoxx 50, με τα «βαριά χαρτιά» της Ευρωζώνης.

Ισχυρές απώλειες κατέγραψαν και τα επιμέρους χρηματιστήρια, τα οποία όμως έκλεισαν μακριά από τα χαμηλά ημέρας.

Ειδικότερα, ο δείκτης DAX στη Φρανκφούρτη σημείωσε πτώση 2,96%, ο CAC 40 στο Παρίσι έχασε 3,34%, στο Μιλάνο ο FTSE MIB υποχώρησε κατά 2,75%, ενώ στη Μαδρίτη ο IBEX 35 έκλεισε 2,01% χαμηλότερα. Με πτώση 2,92% τερμάτισε τις συναλλαγές ο δείκτης FTSE 100 στο Λονδίνο.

Μεικτή εικόνα στα ασιατικά χρηματιστήρια

Με απώλειες ολοκλήρωσαν τη σημερινή συνεδρίαση τα χρηματιστήρια της Ασίας - Ειρηνικού, με εξαίρεση τους δείκτες στην Κίνα, οι οποίοι έκλεισαν με μικρά κέρδη μετά τα νέα «αντίποινα» του Πεκίνου στην αύξηση των δασμών στα κινεζικά προϊόντα στο 104% από τον Τραμπ.

Ειδικότερα, στην ηπειρωτική Κίνα ο δείκτης CSI 300 έκλεισε με άνοδο 0,99%, ενώ ο δείκτης Shenzhen Component τερμάτισε τις συναλλαγές με κέρδη 1,22%. Επίσης, στο Χονγκ Κονγκ ο δείκτης Hang Seng ενισχύθηκε 0,68%, με τον δείκτη τεχνολογίας Hang Seng Tech να κερδίζει 2,64%.

Αντίθετα, ο δείκτης Nikkei225 στην Ιαπωνία έκλεισε με πτώση στο 3,93%, και ο ευρύτερος Topix με απώλειες 3,4%.

Στη Νότια Κορέα, ο δείκτης Kospi σημείωσε πτώση 1,74% και εισήλθε σε bear market, καθώς έχει υποχωρήσει 20% και πλέον από το υψηλό του Ιουλίου, ενώ ο δείκτη της μικρής κεφαλαιοποίησης Kosdaq σημειώνει απώλειες 2,29%.

Απώλειες 1,8% κατέγραψε και ο δείκτης S&P/ASX 200 στην Αυστραλία.

Στο χαμηλότερο επίπεδο από τον Φεβρουάριο του 2021 το πετρέλαιο

Σε πτωτικό τέμπο παραμένουν και οι τιμές του πετρελαίου, με το Brent να ακολουθεί το αμερικανικό αργό κάτω από το όριο των 60 δολαρίων το βαρέλι, επίπεδα που είχε να δει από την πανδημία Covid-19 όταν η καταβαράθρωση τη ζήτησης πίεσε χαμηλά και τις τιμές του καυσίμου.

Ειδικότερα, το συμβόλαιο μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent, παράδοσης Ιουνίου, σημειώνει «βουτιά» της τάξης του 5% και κινείται στα 59,70 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό, τύπου West Texas Intermediate, παράδοσης Μαΐου, χάνει 5,37% στα 56,38 δολάρια το βαρέλι.

Το Brent και το WTI υποχωρούν για πέμπτη συνεδρίαση από τότε που ο Τραμπ ανακοίνωσε σαρωτικούς δασμούς στις περισσότερες εισαγωγές, προκαλώντας ανησυχίες για την οικονομική ανάπτυξη και τη ζήτηση για καύσιμα.

Σε νέα χαμηλά το κινεζικό γουάν

Την ίδια ώρα, το κινεζικό γουάν έκλεισε στο χαμηλότερο επίπεδό του εδώ και περισσότερα από 17 χρόνια την Τετάρτη.

Συγκεκριμένα, το γουάν ολοκλήρωσε την εγχώρια διαπραγμάτευσή του στα 7,3498 ανά δολάριο, καταγράφοντας το πιο αδύναμο κλείσιμο από τον Δεκέμβριο του 2007.

Το υπεράκτιο γιουάν αντιστάθμισε τις απώλειες και σκαρφάλωσε περίπου 0,7% στα 7,3769 γιουάν ανά δολάριο στις ασιατικές συναλλαγές, αφού υποχώρησε περισσότερο από 1% στην προηγούμενη συνεδρίαση και έφτασε στο χαμηλό ρεκόρ των 7,4288 κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Αναταράξεις και στις αγορές ομολόγων

Έντονη μεταβλητότητα επικρατεί και στις διεθνείς αγορές ομολόγων, καθώς η εφαρμογή των υψηλότερων «αμοιβαίων» δασμών του Τραμπ στους χειρότερους παραβάτες εμπορικούς εταίρους των ΗΠΑ από σήμερα, έχει τρομάξει τους επενδυτές που γυρίζουν την πλάτη τους στα αμερικανικά ομόλογα αναζητούν ασφάλεια σε άλλα περιουσιακά στοιχεία όπως τα γερμανικά.

Η απόδοση του αμερικανικού 10ετούς εκτινάχθηκαν την Τετάρτη σε υψηλό επτά εβδομάδων στο 4,515%, καθώς οι επενδυτές ζητούν υψηλότερο αντάλλαγμα για να δανείσουν την αμερικανική κυβέρνηση, με το spread να έχει σημειώσει μετά τους δασμούς τη μεγαλύτερη άνοδο από την κρίση των αμερικανικών περιφερειακών τραπεζών το 2023.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επιχείρησε μέσω ανάρτησής του την Τετάρτη για μια ακόμα φορά να καθησυχάσει τις ανησυχίες για το ενδεχόμενο ύφεσης λόγω των δασμών. «Ψυχραιμία», έγραψε ο Τραμπ και συνέχισε: «Όλα θα πάνε καλά. Οι ΗΠΑ θα γίνουν ισχυρότερες και καλύτερες από ποτέ άλλοτε». Σε δεύτερη ανάρτησή του, μάλιστα, συμβούλευσε τους επενδυτές: «ΕΙΝΑΙ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΣΤΙΓΜΗ ΝΑ ΑΓΟΡΑΣΕΤΕ!!! DJT.

Ανοδικά κινείται επίσης το κόστος δανεισμού και στην αντίπερα όχθη του Ατλαντικού. Ενδεικτικά σημειώνεται ότι η απόδοση του ιταλικού 10ετούς ενισχύεται κατά 2 μονάδες βάσης, ενώ του 2ετούς τίτλου κατά 6 μονάδες βάσης.

Επίσης η απόδοση του βρετανικού 10ετούς ομολόγου ενισχύεται κατά 12 μονάδες βάσης και του 2ετούς τίτλου κατά 4 μονάδες βάσης, ενώ η απόδοση για το 30ετές gilt (όπως ονομάζονται τα βρετανικά κρατικά ομόλογα) σκαρφαλώνει σε υψηλό 27 ετών, αυξημένη κατά 15 μονάδες βάσης.

Αντίθετα, τα κρατικά ομόλογα της Γερμανίας, που θεωρούνται σημείο αναφοράς για την ευρωζώνη, υποχωρούν, με την απόδοση του 10ετούς να κινείται 7 μονάδες βάσης χαμηλότερα και του 2ετούς 12 μονάδες βάσης χαμηλότερα.

Πηγή: skai.gr

