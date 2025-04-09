ΕΒΕΠ: Ακυρώθηκε το 10% των θαλάσσιων δρομολογίων σε 5 εβδομάδες

Οι εξελίξεις στην παγκόσμια οικονομία, συζητήθηκαν στην πρόσφατη συνεδρίαση του ΔΣ του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς, παρουσία του γενικού γραμματέα Βιομηχανίας, Ελευθέριου Κρητικού.

Όπως αναφέρει ανακοίνωση, ο πρόεδρος του επιμελητηρίου, Βασίλης Κορκίδης, σημείωσε ότι σε συνθήκες παγκόσμιου εμπορικού πολέμου, όπου τα πάντα μπορεί να ανατραπούν από στιγμή σε στιγμή και να δοκιμαστούν πολλές βασικές παράμετροι της οικονομίας, επιβάλλεται η ανεύρεση του «κατάλληλου μίγματος» για την θωράκιση της οικονομίας και, μάλιστα, σε μία χρονική συγκυρία όπου η οικονομία της χώρας βρίσκεται σε ανοδική πορεία. Επιβάλλεται ευελιξία, συνέχισε ο ίδιος, γιατί ο παραγωγικός μετασχηματισμός της οικονομίας την επιβάλει ως πρώτη επιλογή.

Επίσης τόνισε πως για να διατηρηθεί η σταθερή αναπτυξιακή πορεία της χώρας, που είναι αποτέλεσμα των προσπαθειών όλων, απαιτείται μετασχηματισμός μέσα από ένα ιδιαίτερα προσεκτικό σχεδιασμό του οικονομικού επιτελείου, ώστε να υπάρξει επιτάχυνση των ρυθμών μείωσης φόρων με τις αναγκαίες τομές οι οποίες, πρέπει ενίοτε να είναι τολμηρές.

Ανησυχητικό χαρακτήρισε το γεγονός πως 68 από τα συνολικά 713 προγραμματισμένα θαλάσσια δρομολόγια, σχεδόν το 10%, έχουν ακυρωθεί για διάστημα πέντε εβδομάδων, από αρχές Απριλίου έως τις 6 Μαΐου. Οι μισές ακυρώσεις, όπως είπε, αφορούν στις διηπειρωτικές συναλλαγές μεταξύ Ασίας και ΗΠΑ, γεγονός που αντανακλά τον αντίκτυπο στις εισαγωγές. Οι υπόλοιπες αφορούν τις διαδρομές Βόρειος Ατλαντικός-Δυτική Ευρώπη, Ασία-Βόρεια Ευρώπη και Μεσόγειος. Μία ακόμη σοβαρή παράμετρος, συνέχισε ο ίδιος, αφορά στην απόφαση της 17ης Απριλίου για μια επικείμενη επιβολή λιμενικών τελών στα κινεζικής κατασκευής πλοία από τον Μάιο.

«Ο παγκόσμιος εμπορικός πόλεμος, που ξέσπασε και κλιμακώνεται, δεν έχει προηγούμενο» τόνισε ο κ. Κορκίδης, ενώ στη συζήτηση που ακολούθησε συζητήθηκαν και αναλύθηκαν τα στοιχεία των βραχυπρόθεσμων επιπτώσεων στην παγκόσμια, ευρωπαϊκή και ελληνική οικονομία, από την ανταλλαγή δασμών που έχει ξεσπάσει και τα αντίμετρα που σχεδιάζουν, τόσο η Ευρωπαϊκή Ένωση συνολικά, αλλά και η στάση των χωρών μελών της, που διαφοροποιούνται σε σχέση με τις επιλογές των Βρυξελλών. Όπως αναφέρθηκε, στην Ελλάδα, οι δασμοί εκτιμάται ότι θα φέρουν μείωση της τάξεως 0,5% του ΑΕΠ, δηλαδή περίπου 1,1 δισ. ευρώ. Οι ελληνικές εξαγωγές στις ΗΠΑ που έφτασαν τα 2,41 δισ. ευρώ το 2024 και αντιστοιχούν στο 4,8% της συνολικής αξίας των εξαγωγών, συνεισφέροντας περίπου 1% του ΑΕΠ, αναμένεται να μειωθούν από 7-15%. Οι πληθωριστικές πιέσεις θα κυμανθούν σε επιπλέον 0,4-0,5% ανατρέποντας τα σχέδια της ΕΚΤ για μείωση των επιτοκίων. Τα ελληνικά προϊόντα που κατέγραψαν τη μεγαλύτερη αξία εξαγωγών στις ΗΠΑ ήταν τα τρόφιμα και ποτά, τα προϊόντα διύλισης πετρελαίου και αλουμίνιο-χάλυβας. Τα προϊόντα διύλισης πετρελαίου χαρακτηρίζονται από μικρότερη ελαστικότητα βραχυπρόθεσμα, ειδικά δεδομένης της πρόθεσης των ΗΠΑ να ενισχύσουν την εγχώρια βιομηχανική παραγωγή και, έτσι, οι εξαγωγές τους δεν αναμένεται να πληγούν σημαντικά.

Ωστόσο, τις συνέπειες των δασμών αναμένεται να νιώσουν οι εξαγωγικές επιχειρήσεις τροφίμων και, συγκεκριμένα, προϊόντα όπως οι ελιές, η φέτα, οι κομπόστες ροδάκινου, το λάδι και τα κρασιά. Επιπλέον, επιπτώσεις αναμένεται να υπάρχουν στις εξαγωγές προϊόντων χάλυβα και αλουμινίου, μετά και την συνάντηση των υπουργών εμπορίου της ΕΕ στο Λουξεμβούργο και την απόφαση για αντίμετρα με δασμούς 25% σε εισαγωγές χάλυβα και αλουμινίου από την 16η Μαΐου.

Η Ελλάδα, εκτιμά το ΕΒΕΠ, με τη στήριξη της ελληνικής ομογένειας, πρέπει να ζητήσει και να πετύχει την εξαίρεση των πέντε εμβληματικών προϊόντων της από τους δασμούς αποφεύγοντας τον ανταγωνισμό με Τουρκία και Τυνησία, όπως άλλωστε συνέβη με την επιβολή δασμών κατά την πρώτη θητεία Τραμπ.

Προβληματισμός, όμως, επικρατεί και για τις επιπτώσεις στον τουρισμό. Ήδη, την πρώτη μέρα εφαρμογής των δασμών, η αξία του δολαρίου έναντι του ευρώ έπεσε στο 1,1 φτάνοντας στη χαμηλότερη ισοτιμία εξαμήνου. Η ενίσχυση του ευρώ θα κάνει τις εξαγωγές των χωρών της ευρωζώνης, συμπεριλαμβανομένου του τουρισμού, ακριβότερες και μη ανταγωνιστικές για τις περισσότερες χώρες, γεγονός που μπορεί να ανακόψει τις τουριστικές ροές και προς την Ελλάδα. Ο ΠΟΕ εκτιμά ότι από την επιβολή δασμών θα προκληθεί συρρίκνωση 1% στο παγκόσμιο εμπόριο, η συνολική αξία του οποίου το 2024 έφτασε τα 33 δισ. δολάρια, ενώ η πτώση του ΑΕΠ της ΕΕ ύψους 18,8 τρισ. δολάρια αναμένεται να κυμανθεί από 0,4% έως 0,8%.

Στο ΔΣ αναφέρθηκε πως σωστά η Ελλάδα, αναφορικά με την γενικότερη αντίδραση της ΕΕ, τάσσεται υπέρ του διαλόγου με τις ΗΠΑ και της διαπραγμάτευσης χωρίς αντίμετρα, μαζί με Ιταλία, Ρουμανία και Ουγγαρία, σε αντίθεση με Γαλλία, Γερμανία, Ισπανία και Βέλγιο, ενώ υπογραμμίστηκε ότι οι Ευρωπαίοι ηγέτες θα πρέπει να μετρήσουν τις επιπτώσεις από τους νέους δασμούς και να διατηρήσουν μια σοβαρή ενιαία στάση για το πώς πρέπει να αντιμετωπίσουν και να διαπραγματευτούν την κατάσταση προς όφελος όλων.

Σύντομα στη Βουλή το σχέδιο νόμου για τις βιομηχανικές ζώνες στην Αττική

Σε ό,τι αφορά στα θέματα που χειρίζεται ο γενικός γραμματέας Βιομηχανίας, Ελευθέριος Κρητικός, υπογραμμίστηκε στην συζήτηση που έγινε στο πλαίσιο του ΔΣ ότι «είναι επιτακτικές οι μεταρρυθμίσεις στα επιχειρηματικά πάρκα για τον παραγωγικό μετασχηματισμό».

Με αφορμή το γεγονός ότι σύντομα θα κατατεθεί στη Βουλή το σχέδιο νόμου για τις βιομηχανικές ζώνες στην Αττική, ο γενικός γραμματέας Βιομηχανίας αναφέρθηκε στις προτάσεις που έχουν σχηματοποιηθεί, ύστερα από εξαντλητική, όπως την χαρακτήρισε, συζήτηση των βασικών παραμέτρων που πρέπει να διέπουν το νομοθέτημα, τη σημασία του οποίου τόνισε υπενθυμίζοντας, παράλληλα, ότι θα πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη η «πράσινη μετάβαση» αλλά, κυρίως, το θέμα της μείωσης του ενεργειακού κόστους που σήμερα εξακολουθεί να πιέζει «ασφυκτικά» την παραγωγή, τη μεταποίηση και την εφοδιαστική αλυσίδα. Στο πλαίσιο αυτό, παρουσιάστηκαν τα στοιχεία της μελέτης της οικονομικής γεωγραφίας της Δυτικής Αττικής και, ειδικότερα, της χαρτογράφησης των οργανωμένων και άτυπων βιομηχανικών συγκεντρώσεων, η τελική έκδοση της οποίας θα παρουσιαστεί επισήμως στο πλαίσιο ειδικής ημερίδας, παρουσία του υπουργού Ανάπτυξης, Τάκη Θεοδωρικάκου, μετά από διαβούλευση του γενικού γραμματέα Βιομηχανίας με τους δημάρχους της Δυτικής Αττικής για όλες τις πιθανές βελτιώσεις.

Επισημάνθηκε ότι, το επενδυτικό στοίχημα της χώρας μας συμπεριλαμβάνει την περιοχή της Δυτικής Αττικής με μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες προοπτικές.

Σημειώνεται ότι η παρουσίαση των στοιχείων της έρευνας και της ειδικής μελέτης που αφορούν, κυρίως, τις βιομηχανικές και επιχειρηματικές συγκεντρώσεις στην Δυτική Αττική έγινε παρουσία των αρμόδιων δημάρχων, του Δήμου Μεγαρέων Π. Μαργέτη, Ασπροπύργου, Ι. Ηλία, και του γενικού γραμματέα του Δήμου Ελευσίνας, Γ. Σαμπάνη.

Ο πρόεδρος του ΕΒΕΠ, Βασίλης Κορκίδης, τόνισε ότι είναι αναγκαίο να ενισχυθεί η παραγωγική βάση, να στηριχθεί η βιομηχανία και η μεταποίηση, με τη δημιουργία ενός ελκυστικού περιβάλλοντος για την καινοτομία, τις επενδύσεις και την επιχειρηματικότητα.

Η κυβέρνηση, όπως είπε, οφείλει να δημιουργήσει εκείνο το κλίμα που θα ενθαρρύνει περισσότερες επενδύσεις από το εσωτερικό και να πάρει μέτρα αύξησης των επενδυτικών ροών από το εξωτερικό. Οι επενδύσεις έχουν πολλαπλασιαστικό χαρακτήρα, δίνουν νέα κινητικότητα σε τομείς της οικονομίας, δημιουργούν νέες θέσεις εργασίας και κινούν την αγορά. «Τα επιμελητήρια έχουν καταστεί γνώστες του τι σημαίνει κυκλική οικονομία, τι σημαίνει παραγωγικότητα και πώς αυτή μεταφράζεται στην οικονομία της χώρας» τόνισε ο πρόεδρος.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.