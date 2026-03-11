Νέα ισχυρά κέρδη κατέγραψαν την Τετάρτη οι τιμές του πετρελαίου, παρά την ιστορική απόφαση του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας (ΙΕΑ) για σταδιακή αποδέσμευση 400 εκατ. βαρελιών από τα στρατηγικά αποθέματα, καθώς οι συνεχιζόμενες επιθέσεις σε πλοία στο Στενό του Ορμούζ και η απειλή της Τεχεράνης για εκτόξευση του αργού στα 200 δολάρια, συνεχίζουν να τρομάζουν τους επενδυτές.

Το συμβόλαιο του Brent παράδοσης Μαΐου έκλεισε με άλμα 4,76% στα 91,98 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate ολοκλήρωσε την ημέρα στα 87,25 δολάρια το βαρέλι, με κέρδη 4,55%.

Οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν απότομα την Τρίτη μετά την ανάρτηση στον λογαριασμό κοινωνικής δικτύωσης του Αμερικανού υπουργού Ενέργειας Κρις Ράιτ, στην οποία αναφερόταν εσφαλμένα ότι το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ είχε συνοδεύσει ένα δεξαμενόπλοιο μέσω του Στενού του Ορμούζ, αλλά και τη δήλωση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ότι ο πόλεμος έχει σχεδόν ολοκληρωθεί.

Αργότερα, η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ, δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι το αμερικανικό Πολεμικό Ναυτικό «δεν έχει συνοδεύσει δεξαμενόπλοιο ή άλλο σκάφος αυτή τη στιγμή».

Έτσι, η αποκλιμάκωση των τιμών αποδείχθηκε πρόσκαιρη και επανήλθαν σε ανοδική τροχιά την Τετάρτη, αφότου τρία δεξαμενόπλοια δέχθηκαν επιθέσεις ανοιχτά των ιρανικών ακτών, την ώρα που η ναυσιπλοΐα μέσω του Στενού του Ορμούζ έχει σχεδόν «παραλύσει», εγείροντας φόβους για επερχόμενη ενεργειακή κρίση.

Για να αμβλύνουν τους κλυδωνισμούς στις αγορές, οι χώρες-μέλη του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας κατέληξαν σε μια ιστορική απόφαση: να αποδεσμεύσουν 400 εκατ. βαρέλια πετρελαίου από τα στρατηγικά αποθέματά τους - τη μεγαλύτερη στην ιστορία.

«Οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει η αγορά πετρελαίου είναι πρωτοφανείς σε κλίμακα, γι’ αυτό και είμαι πολύ ικανοποιημένος που οι χώρες-μέλη του IEA ανταποκρίθηκαν με μια επείγουσα συλλογική δράση πρωτοφανούς μεγέθους», ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο εκτελεστικός διευθυντής του IEA, Φατίχ Μπιρόλ. «Οι αγορές πετρελαίου είναι παγκόσμιες, επομένως και η απάντηση σε μεγάλες διαταραχές πρέπει επίσης να είναι παγκόσμια. Η ενεργειακή ασφάλεια αποτελεί την ιδρυτική αποστολή του IEA, και χαίρομαι που τα μέλη του επιδεικνύουν ισχυρή αλληλεγγύη, αναλαμβάνοντας μαζί αποφασιστική δράση», πρόσθεσε.

Η ιστορική απόφαση παρ' όλα αυτά δεν κατάφερε να αμβλύνει τους φόβους των επενδυτών, πολλώ δε μάλλον αφού οι δηλώσεις τόσο από την πλευρά ΗΠΑ-Ισραήλ όσο και από την πλευρά της Τεχεράνης δείχνουν ότι η σύγκρουση έχει μέλλον.

Ο Τραμπ απείλησε το Ιράν με ακόμη σφοδρότερα πλήγματα και ο ισραηλινός στρατός διαμήνυσε ότι είναι προετοιμασμένος να πολεμήσει για όσο διάστημα χρειαστεί. Η Τεχεράνη από την πλευρά της δήλωσε ότι δεν πρόκειται να περάσει ούτε ένα λίτρο πετρελαίου από το Στενού του Ορμούζ χωρίς την άδειά της, με πηγές να αναφέρουν ότι έχει ναρκοθετήσει τη θαλάσσια δίοδο, απείλησε να κλείσει ένα ακόμα κρίσιμης σημασίας στενό, ενώ διαμήνυσε ότι είναι έτοιμη για ολοκληρωτικό πόλεμο.

Η ρητορική αυτή εντείνει τις ανησυχίες για μια παρατεταμένη σύγκρουση, εξέλιξη για την οποία πολλοί αναλυτές έχουν προειδοποιήσει ότι θα μπορούσε να ωθήσει το πετρέλαιο ξανά πάνω από το όριο των 100 δολαρίων.

«Αν οι εντάσεις αποκλιμακωθούν τις επόμενες εβδομάδες, οι τιμές του πετρελαίου θα μπορούσαν να υποχωρήσουν… αλλά ακόμη και σε αυτό το σενάριο, είναι απίθανο να επιστρέψουν στο εύρος των 60–70 δολαρίων που είδαμε νωρίτερα φέτος», ανέφερε σε σημείωμά του την Τρίτη ο Πολ Γκούντεν, επικεφαλής παγκόσμιων φυσικών πόρων στη Ninety One.

«Αν η διαταραχή διαρκέσει περισσότερο, οι συνέπειες γίνονται πιο σοβαρές. Οι τιμές του πετρελαίου θα μπορούσαν να αυξηθούν περαιτέρω - ενδεχομένως πάνω από τα 120 δολάρια ή και υψηλότερα - έως ότου οι υψηλότερες τιμές αρχίσουν να περιορίζουν τη ζήτηση», πρόσθεσε.



