Φρουροί της Επανάστασης: Τέλος τα αντίποινα, είμαστε έτοιμοι για ολοκληρωτικό πόλεμο

«Τέλος τα αντίποινα, είμαστε έτοιμοι για ολοκληρωτικό πόλεμο», δηλώνουν οι Φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC), καθώς όπως σημειώνουν διακυβεύεται η ίδια τους η ύπαρξη και ότι δεν υπάρχει πλέον χρόνος για επιχειρήσεις αντεκδίκησης τύπου «χτύπημα-ανταπόδοση».

Τονίζουν ότι το Στενό του Ορμούζ αποτελεί πλέον απαγορευμένη ζώνη και ούτε ένα λίτρο πετρελαίου δεν πρόκειται να περάσει χωρίς την άδεια του Ιράν.

Όσον αφορά τα τρία πλοία που επλήγησαν σήμερα, οι IRGC δήλωσαν ότι, παρότι έπλεαν υπό άλλη σημαία, εξυπηρετούσαν τις ΗΠΑ και το Ισραήλ.

🚨 IRAN BIG WARNING 🚨



IRAN SAYS IT IS SHIFTING FROM “RECIPROCAL HITS” TO CONTINUOUS STRIKES.



TEHRAN WARNS OIL COULD SPIKE TO $200 PER BARREL & THREATENS TANKERS HEADING TO THE U.S., ISRAEL & THEIR PARTNERS.



TRUMP FEARS OF OIL PRIC…Show more pic.twitter.com/GeU0DU7Ehj — Money Ape (@TheMoneyApe) March 11, 2026

Αξιωματούχος Ιράν: «Ο περιφερειακός πόλεμος θα εισέλθει σύντομα σε νέα φάση»

Οι συνεχιζόμενες αμερικανικές επιθέσεις στη χώρα ενδέχεται σύντομα να οδηγήσουν στην ανάδυση ενός νέου μετώπου σύγκρουσης στην περιοχή, δήλωσε παράλληλα πηγή των υπηρεσιών ασφαλείας του Ιράν στο Al Jazeera.

«Ο περιφερειακός πόλεμος θα εισέλθει σύντομα σε μια νέα φάση», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ιρανός αξιωματούχος, που μίλησε υπό τον όρο της ανωνυμίας.

«Όπως είπαμε από την αρχή, αν οι Ηνωμένες Πολιτείες κάνουν ένα τέτοιο λάθος, η κατάσταση θα γίνει πολύ πιο σύνθετη. Σύντομα, ένα ακόμη στρατηγικής σημασίας στενό θα έχει την ίδια τύχη με τα Στενά του Ορμούζ», απείλησε.

Ο Ιρανός αξιωματούχος δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες ούτε διευκρίνισε ποιο «στρατηγικής σημασίας στενό» ενδέχεται να βρεθεί αντιμέτωπο με έναν de facto αποκλεισμό.

«Τα σχέδια ασφαλείας και άμυνας του Ιράν είναι κλιμακωτά και σταδιακά, και εξακολουθούμε να έχουμε πολλά χαρτιά να παίξουμε», δήλωσε.

Πηγή: skai.gr

