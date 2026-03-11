Reuters: Το Ιράν έχει ποντίσει περίπου 10 νάρκες στο Στενό του Ορμούζ

Το Ιράν έχει ποντίσει περίπου 10 νάρκες στο Στενό του Ορμούζ, σύμφωνα με δύο πηγές που επικαλείται το πρακτορείο Reuters, κίνηση που είναι πιθανό να περιπλέξει την επαναλειτουργία της κρίσιμης θαλάσσιας οδού για τη μεταφορά πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου.

Οι εξαγωγές πετρελαίου και LNG μέσω αυτού του στρατηγικού σημείου κατά μήκος των ιρανικών ακτών έχουν στην πράξη ανασταλεί εξαιτίας του πολέμου που ξεκίνησαν πριν από 12 ημέρες οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ κατά του Ιράν, συμβάλλοντας στην εκτίναξη των παγκόσμιων τιμών της ενέργειας.

Η στρατιωτική διοίκηση του Ιράν δήλωσε την Τετάρτη ότι ο κόσμος θα πρέπει να είναι προετοιμασμένος για το ενδεχόμενο το πετρέλαιο να φτάσει τα 200 δολάρια το βαρέλι.

Οι τοποθεσίες των περισσότερων ναρκών είναι γνωστές, σύμφωνα με τη μία από τις πηγές του Reuters, η οποία όμως αρνήθηκε να πει πώς σχεδιάζουν οι ΗΠΑ να τις εξολοθρεύσουν.

Το CNN μετέδωσε πρώτο την Τρίτη την πληροφορία για την πόντιση ναρκών στο Στενό.

Το Ιράν απειλεί εδώ και καιρό ότι θα απαντήσει σε οποιαδήποτε στρατιωτική επίθεση ναρκοθετώντας το Στενό του Ορμούζ, από το οποίο διέρχεται περίπου το 1/5 του παγκόσμιου πετρελαίου και του LNG. Η δυνατότητα δε της Τεχεράνης να διακόψει τη ναυσιπλοΐα σε αυτή τη θαλάσσια οδό της δίνει τεράστια διαπραγματευτική ισχύ έναντι των ΗΠΑ και των συμμάχων τους.

Ο αμερικανικός στρατός δηλώνει ότι έθεσε στο στόχαστρο ιρανικά πλοία που χρησιμοποιούνται για τη ναρκοθέτηση, εξουδετερώνοντας 16 από αυτά την Τρίτη. Ωστόσο, το αμερικανικό Πολεμικό Ναυτικό έχει μέχρι στιγμής αρνηθεί να παράσχει προστατευτική συνοδεία σε εμπορικά πλοία που διέρχονται από το Στενό.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, απαίτησε την Τρίτη από το Ιράν να απομακρύνει αμέσως οποιεσδήποτε νάρκες έχουν ποντιστεί στο Στενό και δήλωσε ότι θα αντιμετωπίσει στρατιωτικές συνέπειες, τις οποίες δεν προσδιόρισε, αν δεν το πράξει.

