Ακίνητα: 8 λόγοι που τα καθιστούν ιδιαίτερα ελκυστικά για επενδύσεις

Η επένδυση σε ελληνικά ακίνητα είναι ιδιαίτερα ελκυστική για διάφορους επιμέρους λόγους. Ειδικότερα, όπως αναφέρει σε ενημερωτικό της σημείωμα η Κορίνα Σαΐα, διευθύνουσα σύμβουλος της Premier Realty Greece, η επένδυση σε ελληνικά ακίνητα παρέχει ένα συνδυασμό προσιτών τιμών, υψηλών δυνατοτήτων απόδοσης και πλεονεκτημάτων στον τρόπο διαβίωσης. Καθώς η οικονομία ανακάμπτει και ο τουρισμός συνεχίζει να αναπτύσσεται, η ελληνική αγορά ακινήτων προσφέρει πολλά υποσχόμενες ευκαιρίες τόσο για προσωπικές όσο και για επενδυτικές ευκαιρίες, προσθέτει.

Αναλυτικότερα, οι οκτώ λόγοι που καθιστούν τα ακίνητα της χώρα μας ελκυστικά σε επενδύσεις:

1. Δυνατότητα Ανάπτυξης

Τουριστικός πόλος έλξης: Η Ελλάδα προσελκύει εκατομμύρια επισκέπτες κάθε χρόνο, ενισχύοντας τη ζήτηση για ενοικιαζόμενα ακίνητα σε δημοφιλείς περιοχές όπως η Αθήνα, η Μύκονος, η Σαντορίνη και η Κρήτη. Ειδικότερα, οι αφίξεις τουριστών αυξήθηκαν κατά 20,6% από τον Ιανουάριο έως τον Μάιο του 2024 σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του 2023.

Η Ελλάδα προσελκύει εκατομμύρια επισκέπτες κάθε χρόνο, ενισχύοντας τη ζήτηση για ενοικιαζόμενα ακίνητα σε δημοφιλείς περιοχές όπως η Αθήνα, η Μύκονος, η Σαντορίνη και η Κρήτη. Ειδικότερα, οι αφίξεις τουριστών αυξήθηκαν κατά 20,6% από τον Ιανουάριο έως τον Μάιο του 2024 σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του 2023. Ανάκαμψη της αγοράς ακινήτων: Η ελληνική αγορά ακινήτων παρουσιάζει συνεχή αύξηση των τιμών των κατοικιών, των οικοδομικών αδειών και των τιμών ενοικίασης από το 2017. Το 2023 σημειώθηκε αύξηση των τιμών κατά 13,4% σε ετήσια βάση, από 11,9% το 2022. Ωστόσο, οι τιμές των κατοικιών εξακολουθούν να βρίσκονται περίπου 4% κάτω από τις υψηλότερες τιμές του τρίτου τριμήνου του 2008, σύμφωνα με την BNP Paribas. Αντίθετα, τα στοιχεία της Eurostat δείχνουν μείωση των τιμών σε τουλάχιστον οκτώ ευρωπαϊκές χώρες, όπως το Λουξεμβούργο, η Γερμανία και η Φινλανδία.

2. Ανταγωνιστικές τιμές

Προσιτές τιμές ακινήτων : Παρά την ισχυρή ανάπτυξη, τα ελληνικά ακίνητα παραμένουν σε ανταγωνιστικές τιμές, ιδίως σε σύγκριση με τη Δυτική Ευρώπη. Στην κατηγορία των πολυτελών ακινήτων, οι περιοχές όπως η Βουλιαγμένη, τα Πηγαδάκια, το Ελληνικό, η Βούλα, το Κολωνάκι, το Καβούρι, νησιά των Κυκλάδων όπως η Σαντορίνη και η Κρήτη, έχουν τις υψηλότερες τιμές ανά τετραγωνικό μέτρο. Αντίθετα, περιοχές όπως η Καστοριά, η Καρδίτσα, η Φλώρινα, η Θεσσαλία και η Κοζάνη έχουν τις χαμηλότερες τιμές ανά τετραγωνικό μέτρο.

: Παρά την ισχυρή ανάπτυξη, τα ελληνικά ακίνητα παραμένουν σε ανταγωνιστικές τιμές, ιδίως σε σύγκριση με τη Δυτική Ευρώπη. Στην κατηγορία των πολυτελών ακινήτων, οι περιοχές όπως η Βουλιαγμένη, τα Πηγαδάκια, το Ελληνικό, η Βούλα, το Κολωνάκι, το Καβούρι, νησιά των Κυκλάδων όπως η Σαντορίνη και η Κρήτη, έχουν τις υψηλότερες τιμές ανά τετραγωνικό μέτρο. Αντίθετα, περιοχές όπως η Καστοριά, η Καρδίτσα, η Φλώρινα, η Θεσσαλία και η Κοζάνη έχουν τις χαμηλότερες τιμές ανά τετραγωνικό μέτρο. Δυνατότητα υψηλής απόδοσης: Οι χαμηλότερες τιμές των ακινήτων, σε συνδυασμό με την ισχυρή ζήτηση για ενοικίαση, μπορούν να αποφέρουν ελκυστικές αποδόσεις ενοικίων που κυμαίνονται από 4% έως 8,5%, ανάλογα με την τοποθεσία και τον τύπο του ακινήτου.

3. Πρόγραμμα Golden Visa

Οφέλη: Το πρόγραμμα Golden Visa της Ελλάδας παρέχει άδειες παραμονής σε πολίτες τρίτων χωρών που επενδύουν τουλάχιστον 400.000 ευρώ σε ακίνητα, βάσει νέων κανονισμών που ξεκινούν τον Αύγουστο 2024. Για την Περιφέρεια Αττικής, τις Περιφερειακές Ενότητες Θεσσαλονίκης, Μυκόνου και Σαντορίνης και τα νησιά με πληθυσμό άνω των 3.100 κατοίκων, η ελάχιστη αξία των ακινήτων κατά τη στιγμή της απόκτησης είναι 800.000 ευρώ. Το πρόγραμμα αυτό προσφέρει πρόσβαση στη ζώνη Σένγκεν και μπορεί να αποτελέσει μια δίοδο προς την απόκτηση υπηκοότητας της ΕΕ.

4.Ποιότητα ζωής και το μεσογειακό κλίμα

Μεσογειακό κλίμα: Το ευνοϊκό μεσογειακό κλίμα της Ελλάδας την καθιστά ελκυστικό προορισμό τόσο για διακοπές όσο και για μόνιμη διαμονή.

Το ευνοϊκό μεσογειακό κλίμα της Ελλάδας την καθιστά ελκυστικό προορισμό τόσο για διακοπές όσο και για μόνιμη διαμονή. Ποιότητα ζωής: Η Ελλάδα προσφέρει υψηλή ποιότητα ζωής με τα όμορφα τοπία, την πλούσια ιστορία, την πολιτιστική κληρονομιά και τον όμορφο τρόπο διαβίωσης. Το κόστος ζωής είναι σχετικά χαμηλό σε σύγκριση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, και παρά τους χαμηλότερους μισθούς, η ποιότητα ζωής παραμένει υψηλή.

5. Τάσεις της αγοράς ακινήτων

Αύξηση της ζήτησης: Οι διεθνείς επενδυτές από χώρες όπως η Κύπρος, οι ΗΠΑ και το Ισραήλ, ενδιαφέρονται όλο και περισσότερο για τα ελληνικά ακίνητα, καθώς προσελκύονται από τις χαμηλές τιμές, τις κυβερνητικές μεταρρυθμίσεις και τα πιθανά κεφαλαιακά κέρδη. Σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος, ο τομέας των ακινήτων απορρόφησε πάνω από το 40% των συνολικών εισροών άμεσων ξένων επενδύσεων. Το 2023, οι καθαρές άμεσες ξένες επενδύσεις σε ακίνητη περιουσία αυξήθηκαν κατά 8% σε ετήσια βάση, φτάνοντας τα 2,13 δισ. ευρώ.

Οι διεθνείς επενδυτές από χώρες όπως η Κύπρος, οι ΗΠΑ και το Ισραήλ, ενδιαφέρονται όλο και περισσότερο για τα ελληνικά ακίνητα, καθώς προσελκύονται από τις χαμηλές τιμές, τις κυβερνητικές μεταρρυθμίσεις και τα πιθανά κεφαλαιακά κέρδη. Σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος, ο τομέας των ακινήτων απορρόφησε πάνω από το 40% των συνολικών εισροών άμεσων ξένων επενδύσεων. Το 2023, οι καθαρές άμεσες ξένες επενδύσεις σε ακίνητη περιουσία αυξήθηκαν κατά 8% σε ετήσια βάση, φτάνοντας τα 2,13 δισ. ευρώ. Ανάπτυξη υποδομών: Τα συνεχιζόμενα έργα υποδομής, συμπεριλαμβανομένων των βελτιώσεων στις μεταφορές και την αστική ανάπτυξη, ενισχύουν τις αξίες των ακινήτων. Σύμφωνα με την PWC, οι παγκόσμιες ανάγκες σε υποδομές αναμένεται να φθάσουν περίπου τα 77 τρισ. δολάρια έως το 2040, με την Ελλάδα να κατατάσσεται 37η παγκοσμίως και 18η στην ΕΕ όσον αφορά την ποιότητα των υποδομών.

6. Ποικίλες επενδυτικές ευκαιρίες

Ποικιλία επιλογών: Η Ελλάδα προσφέρει ένα ευρύ φάσμα επενδυτικών ευκαιριών, από πολυτελείς βίλες και παραθαλάσσια ακίνητα μέχρι αστικά διαμερίσματα και εμπορικά ακίνητα. Επιπλέον, η Ελλάδα διαθέτει σημαντικές δυνατότητες σε βασικούς τομείς όπως ο τουρισμός, η γεωργία, η ναυτιλία και οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Η Ελλάδα προσφέρει ένα ευρύ φάσμα επενδυτικών ευκαιριών, από πολυτελείς βίλες και παραθαλάσσια ακίνητα μέχρι αστικά διαμερίσματα και εμπορικά ακίνητα. Επιπλέον, η Ελλάδα διαθέτει σημαντικές δυνατότητες σε βασικούς τομείς όπως ο τουρισμός, η γεωργία, η ναυτιλία και οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ευκαιρίες βιωσιμότητας: Υπάρχει αυξανόμενη διαθεσιμότητα ακινήτων υψηλών προδιαγραφών, σε συνδυασμό με ένα αυξανόμενο ενδιαφέρον για βιώσιμες και φιλικές προς το περιβάλλον οικιστικές αναπτύξεις. Η ελληνική κυβέρνηση έχει δρομολογήσει διάφορες πρωτοβουλίες για την προώθηση των πράσινων ακινήτων.

7. Φορολογικά κίνητρα

Ευνοϊκό φορολογικό καθεστώς: Η Ελλάδα έχει θεσπίσει φορολογικά κίνητρα για τους επενδυτές ακινήτων, συμπεριλαμβανομένων μειωμένων φόρων μεταβίβασης ακινήτων και πιθανών φορολογικών πλεονεκτημάτων για έργα ανακαίνισης και ανάπτυξης.

8. Στρατηγική τοποθεσία

Γεωγραφικό πλεονέκτημα: Η Ελλάδα βρίσκεται στο σταυροδρόμι της Ευρώπης, της Ασίας και της Αφρικής και προσφέρει στρατηγικά πλεονεκτήματα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.