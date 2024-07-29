Heineken: Εχασε τις εκτιμήσεις των αναλυτών - Πτώση πάνω από 9% για τη μετοχή

Χαμηλότερα των εκτιμήσεων των αναλυτών κινήθηκαν τα αποτελέσματα πρώτου εξαμήνου της Heineken, με αποτέλεσμα η μετοχή στη συνεδρίαση της Δευτέρας να καταγράφει απώλειες άνω του 9%, στα 82,30 ευρώ.

Τα λειτουργικά κέρδη κατέγραψαν οργανική ανάπτυξη 12,5%, χαμηλότερα από τις συγκλίνουσες εκτιμήσεις των αναλυτών για ανάπτυξη 13,2%.

Οι πωλήσεις στον τομέα της μπίρας, οι οποίες αναμενόταν να ενισχυθούν κατά 3,4%, τελικά αυξήθηκαν κατά μόλις 2,15%.

Επίσης, η ζυθοποιία εμφάνισε ζημιές 95 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω της απομείωσης ύψους 874 εκατ. ευρώ που “έγραψε” από την επένδυσή της στην κινεζική CR Beer. Η Heineken εξήγησε πως η απομείωση ήταν αποτέλεσμα της πτώσης της τιμής της μετοχής της CR Beer, εν μέσω ανησυχιών για την καταναλωτική ζήτηση στην Κίνα και δεν αφορά τις λειτουργικές επιδόσεις της εταιρείας.

H Heineken απέκτησε το 40% στην China Resources Beer το 2018, έναντι 3,1 δισ. δολ. Η συμφωνία έφερε στη Heineken έναν συνεργάτη που είχε τη δυνατότητα τοπικής διανομής στη μεγαλύτερη αγορά μπίρας του κόσμου. Παράλληλα, έδωσε τη δυνατότητα στην κινεζική εταιρεία να επεκταθεί στην αγορά της premium μπίρας.

“Είμαστε αρκετά ικανοποιημένοι κι έχουμε καταγράψει ισχυρές επιδόσεις στο πρώτο μισό του έτους” δήλωσε στο CNBC ο CEO της εταιρείας, Dolf van den Brink, χαρακτηρίζοντας την αύξηση του όγκου των πωλήσεων ως “ισορροπημένη και ευρεία” με αύξηση 5% στα premium προϊόντα.

Επίσης, η διοίκηση της Heineken αναθεώρησε τις εκτιμήσεις της για τη λειτουργική κερδοφορία στο σύνολο του έτους σε εύρος μεταξύ 4-8%. Οι προηγούμενες προβλέψεις αφορούσαν χαμηλό έως υψηλό μονοψήφιο ποσοστό ανόδου.

«Τα αισιόδοξα σχόλια σε πρόσφατο συνέδριο οδήγησαν την αγορά (κι εμάς) στην ανοδική αναθεώρηση των εκτιμήσεων», ανέφεραν αναλυτές της Barclays σε σημείωμά τους.

