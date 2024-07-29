Χατζηδάκης για ΕΤΑΔ: Κανένας συμβιβασμός με φαινόμενα διαφθοράς

Τη στήριξή του στη διοίκηση της ΕΤΑΔ, προκειμένου να παταχθούν τα όποια φαιμόμενα διαφθοράς, εκφράζει με δήλωσή του ο υπουργός Οικονομικών, Κωστής Χατζηδάκης.

Πιο αναλυτικά η δήλωσή του:

«Στηρίζω και ενθαρρύνω την προσπάθεια που κάνει η διοίκηση της ΕΤΑΔ μαζί με το Υπερταμείο να αναδιοργανωθεί η εταιρεία και να ελεγχθούν τα όποια φαινόμενα διαφθοράς.

Όσα έρχονται σήμερα στη δημοσιότητα, έρχονται λόγω και των συστηματικών προσπαθειών της σημερινής και της προηγούμενης διοίκησης της ΕΤΑΔ να μπει μια τάξη στην εταιρεία.

Από την πλευρά μου δεν θα γίνει κανένας συμβιβασμός με φαινόμενα σαν και αυτά που σήμερα αποκαλύπτονται. Είναι συνειδησιακό μας καθήκον. Προχωρούμε μπροστά με διαφάνεια έχοντας να κάνουμε πολλή δουλειά στην Εταιρεία Ακινήτων του Δημοσίου!».

Ανακοίνωση της ΕΤΑΔ

Η διοίκηση της Εταιρείας Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤΑΔ) Α.Ε., σε συνεργασία με το Υπερταμείο, υλοποιεί ένα μεγάλο έργο ελέγχου και αναδιοργάνωσης της εταιρείας με δεδομένο ότι είχαν διαπιστωθεί, ήδη από την προηγούμενη μεταβατική διοίκηση που είχε οριστεί, μεγάλες δυσλειτουργίες και εφαρμογή απαράδεκτων πρακτικών που έπλητταν τα συμφέροντα του οργανισμού.

Για τον λόγο αυτό, ξεκίνησε από τον Ιούνιο του 2023 ένας πολυδιάστατος έλεγχος από πιστοποιημένους εξωτερικούς ελεγκτές και νομικά γραφεία προκειμένου να εντοπιστούν και κυρίως να τεκμηριωθούν οι περιπτώσεις στρεβλώσεων και ενδεχόμενων παράνομων πράξεων προκειμένου να παραπεμφθούν οι υπόλογοι στη Δικαιοσύνη.

Η ΕΤΑΔ έχει καταθέσει μηνυτήρια αναφορά κατά παντός υπευθύνου προκειμένου να ελεγχθούν τυχόν ποινικές ευθύνες για περιπτώσεις υπεξαίρεσης, απιστίας, εκβίασης και απάτης και είναι σε στενή συνεργασία με τις αρμόδιες Αρχές.

Έχοντας απόλυτη εμπιστοσύνη στο έργο της Δικαιοσύνης, και με πολιτική κατεύθυνση τη μηδενική ανοχή σε αντίστοιχα φαινόμενα, ισχυρή βούληση της Διοίκησης της ΕΤΑΔ και του Υπερταμείου είναι να όχι μόνον να διαλευκανθούν οι συγκεκριμένες υποθέσεις αλλά και αλλάξουν οι σχετικές εσωτερικές διαδικασίες προκειμένου να θωρακιστεί ακόμα περισσότερο το δημόσιο συμφέρον.

Τα περιστατικά τα οποία δημοσιοποιήθηκαν σήμερα, είναι μεμονωμένα και σε καμία περίπτωση δεν αντανακλούν το ήθος των εργαζομένων της ΕΤΑΔ που με αφοσίωση διαχειρίζονται καθημερινά το σύνθετο χαρτοφυλάκιο ακινήτων της εταιρείας.

Πηγή: skai.gr

