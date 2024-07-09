Διορθώσεις στις αντικειμενικές αξίες των ακινήτων ανακοίνωσε χθες η κυβέρνηση σε 12 δήμους της χώρας

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ και την εκπομπή «Αταίριαστοι» η αντιπρόεδρος του συλλόγου μεσιτών Αττικής, Μίνα Χάρμπαλη εξήγησε ότι οι μειώσεις στις αντικειμενικές αφορούν τους εξής δήμους:

Αγ. Αναργύρων- Καματερού Βριλησσίων Χαλανδρίου Γλυφάδας Πειραιά Ιθάκης Καρπάθου Λουτρακίου Σύμης Ρόδου Αστυπάλαιας Πύργος

Σύμφωνα με την κ. Χάρμπαλη δεδομένου ότι οι τιμές είναι πολύ υψηλές, εκτιμάται ότι οι διορθώσεις στις τιμές των ακινήτων θα είναι προς τα κάτω.

Συνολικά, ένσταση για μείωση των αντικειμενικών τιμών είχε υποβληθεί από 169 δήμους της χώρας, συμπεριλαμβανομένου του Δήμου Αθηναίων, αλλά εγκρίθηκαν μόνο αυτές για τους 12 δήμους.

«Υπάρχουν ειδικά ακίνητα, όπως πχ. κάποιο με θέα την Ακρόπολη ή τη θάλασσα, που δεν καθορίζει τις τιμές» εξήγησε και πρόσθεσε «δεν συνάδουν οι μισθοί της χώρας με τις τιμές των ακινήτων. Για τους ξένους είμαστε πολύ οικονομικοί, ακόμα».

Καταλήγοντας, τόνισε ότι υπάρχουν πολλά ακίνητα νεόδμητα απούλητα, κυρίως στα νότια προάστια.

Πηγή: skai.gr

