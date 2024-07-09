Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Πτώση σημειώνουν οι μετοχές στο ξεκίνημα των συναλλαγών

Πτώση σημείωσαν οι ευρωπαϊκές μετοχές στο ξεκίνημα των συναλλαγών σήμερα, με την προσοχή των επενδυτών να στρέφεται στην ομιλία του επικεφαλής της αμερικανικής κεντρικής τράπεζας (Fed) Τζερόμ Πάουελ αργότερα σήμερα ενώπιον επιτροπής του Κογκρέσου αναφορικά με τη νομισματική πολιτική.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 σημείωσε πτώση 0,3% στις 10:07 ώρα Ελλάδας, με τις μετοχές ενέργειας να καταγράφουν τις μεγαλύτερες απώλειες, ακολουθώντας την πορεία των τιμών πετρελαίου.

Οι μετοχές των μεταλλευτικών εταιριών ήταν αυτές με τα μεγαλύτερα κέρδη, σημειώνοντας άνοδο 0,5%, καθώς οι τιμές του χαλκού κατέγραψαν μικρή αύξηση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

