Η «Πειραιώς Financial Holdings Α.Ε.» ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι η θυγατρική της, Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε., αναβαθμίστηκε από τον οίκο πιστοληπτικής αξιολόγησης Moody's Ratings στην επενδυτική βαθμίδα Βaa3 με θετικές προοπτικές.

Η Moody’s Ratings επισημαίνει ότι η απόφαση της είναι αποτέλεσμα της σημαντικής εξυγίανσης του ισολογισμού, της σταθερής λειτουργικής κερδοφορίας, των ενισχυμένων κεφαλαιακών δεικτών, και του ισχυρού προφίλ ρευστότητας της Τράπεζας.

Ο οίκος Moody’s αναβάθμισε την αξιολόγηση μακροπρόθεσμων καταθέσεων της Πειραιώς σε “Baa3” από “Ba1”, βελτιώνοντας την αξιολόγηση χρέους υψηλής εξασφάλισης κατά δύο βαθμίδες, σε “Baa3” από “Ba2”. Οι προοπτικές για τις αξιολογήσεις του χρέους υψηλής εξασφάλισης και των μακροπρόθεσμων καταθέσεων της Τράπεζας Πειραιώς παραμένουν θετικές, αντανακλώντας τις προσδοκίες για περαιτέρω αναβαθμίσεις τους επόμενους 12-18 μήνες.

Σχολιάζοντας την εξέλιξη αυτή, ο Χρήστος Μεγάλου, Διευθύνων Σύμβουλος της Πειραιώς, δήλωσε: «Είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι που ανακτήσαμε την επενδυτική βαθμίδα μετά από 14 χρόνια. Το επίτευγμα αυτό συνιστά αποτέλεσμα της σκληρής δουλειάς και της αφοσίωσης της ομάδας της Πειραιώς, και αντανακλά την ακλόνητη δέσμευσή μας για πειθαρχία στα χρηματοοικονομικά μεγέθη, στρατηγική ανάπτυξη και δημιουργία αξίας. Θα συνεχίσουμε να χτίζουμε πάνω σε αυτή τη δυναμική και να παράγουμε διατηρήσιμη κερδοφορία για το μέλλον.»

