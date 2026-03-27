Πτωτικά οι ευρωαγορές, ενισχύεται το δολάριο

Πτωτικές τάσεις επικρατούν στις ευρωαγορές την Παρασκευή, ενώ μεικτές τάσεις επικράτησαν στα ασιατικά χρηματιστήρια.

Πτωτικές τάσεις στις ευρωαγορές

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 κινείται πτωτικά κατά 0,68%, ενώ ο Euro Stoxx 50, με τα βαριά χαρτιά της Ευρωζώνης, σημειώνει πτώση 0,59%.

Στα επιμέρους χρηματιστήρια, στη Φρανκφούρτη ο δείκτης DAX καταγράφει πτώση 0,80%, στο Παρίσι ο CAC 40 κινείται πτωτικά κατά 0,34%, ενώ στο Λονδίνο ο FTSE 100 σημειώνει πτώση 0,27%.

Πτωτικές τάσεις καταγράφονται και στην ευρωπαϊκή περιφέρεια, με τον δείκτη FTSE MIB στο Μιλάνο να σημειώνει πτώση 0,91% και τον IBEX 35 στη Μαδρίτη να κινείται πτωτικά κατά 0,68%.

Ήπια πτώση για τα futures στη Wall Street

Πτωτικά κινούνται οι δείκτες της Wall Street, στις προσυνεδριακές συναλλαγές. Συγκεκριμένα, τα futures του βιομηχανικού δείκτη Dow Jones κινούνται πτωτικά κατά 0,12%, τα futures του S&P 500 σημειώνουν πτώση 0,10%, ενώ τα futures του τεχνοβαρούς Nasdaq καταγράφουν απώλειες 0,15%.

Μεικτές τάσεις στα ασιατικά χρηματιστήρια

Μεικτές τάσεις επικράτησαν την Παρασκευή στις αγορές στην περιοχή της Ασίας-Ειρηνικού, ενώ ο δείκτης MSCI Asia Pacific σημειώνει πτώση 0,52%.

Στο χρηματιστήριο της Νότιας Κορέας, ο δείκτης Kospi κινήθηκε πτωτικά κατά 0,40%. Στην Ιαπωνία, ο Topix έκλεισε θετικά κατά 0,19% και ο Nikkei κατέγραψε απώλειες 0,08%, στην Κίνα ο δείκτης CSI 300 έκλεισε στο +0,56%, στο Χονγκ Κονγκ ο Hang Seng έκλεισε 0,38% υψηλότερα, ενώ στην Αυστραλία ο S&P/ASX 200 έκλεισε με μικρή πτώση 0,11%.

Άνοδος για το δολάριο

Στην αγορά συναλλάγματος, το ευρώ έναντι του δολαρίου σημειώνει πτώση σε ποσοστό 0,12% και διαμορφώνεται στα 1,1526 δολάρια.

Το ευρώ βρίσκεται στα 184,1830 γεν, στο 0,8654 με τη στερλίνα και στο 0,9177 με το ελβετικό φράγκο.

Η ισοτιμία του δολαρίου ενισχύεται σε ποσοστό 0,12% έναντι του γεν και διαμορφώνεται στα 159,8280 γεν.

Η στερλίνα έναντι του δολαρίου σημειώνει πτώση 0,14% και διαμορφώνεται στα 1,3316 δολάρια.

Πηγή: skai.gr

