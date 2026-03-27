Με σχεδόν το 90% του πετρελαίου και του φυσικού αερίου που διέρχεται από το Στενό του Ορμούζ να κατευθύνεται συνήθως προς ασιατικές χώρες, η ήπειρος βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της ενεργειακής κρίσης.

Το BBC παρουσιάζει τα μέτρα που έχουν λάβει ορισμένες από αυτές στην προσπάθειά τους να την αντιμετωπίσουν.

Η Νότια Κορέα έχει απαγορεύσει τις εξαγωγές νάφθας -μιας βασικής πρώτης ύλης που χρησιμοποιείται ευρέως στα πετροχημικά. Η Σεούλ συνήθως εισάγει περίπου το μισό της νάφθας της μέσω του Ορμούζ. Το προεδρικό μέγαρο της χώρας ανακοίνωσε επίσης ότι θα σβήσει τα μισά φώτα στους διαδρόμους, ως συμβολικό μέτρο για τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας.

Η Ιαπωνία σχεδιάζει να άρει προσωρινά τους περιορισμούς στους σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής με καύση άνθρακα, σύμφωνα με τοπικά μέσα. Οι πάροχοι ενέργειας ήταν προηγουμένως υποχρεωμένοι να διατηρούν τη λειτουργία αυτών των σταθμών, που εκπέμπουν μεγάλες ποσότητες διοξειδίου του άνθρακα, στο 50% ή χαμηλότερα. Ωστόσο, η κυβέρνηση σκοπεύει τώρα να επιτρέψει την πλήρη λειτουργία παλαιότερων και λιγότερο αποδοτικών μονάδων.

Το Βιετνάμ έχει προσωρινά καταργήσει έναν περιβαλλοντικό φόρο στα καύσιμα, μειώνοντας τις αυξανόμενες τιμές της βενζίνης κατά ένα τέταρτο την Παρασκευή, σύμφωνα με το υπουργείο Εμπορίου. Το μέτρο θα ισχύει έως τις 15 Απριλίου.

Η Σιγκαπούρη έχει επίσης αναβάλει την επιβολή περιβαλλοντικού τέλους στα αεροπορικά καύσιμα για πτήσεις που αναχωρούν από τη χώρα, μεταθέτοντάς το για τον Ιανουάριο του 2027.

Για δεύτερη ημέρα συνεχίζεται η απεργία στις μεταφορές στη Μανίλα, την πρωτεύουσα των Φιλιππίνων. Οι εργαζόμενοι διαμαρτύρονται για το αυξανόμενο κόστος καυσίμων και δηλώνουν ότι δυσκολεύονται να τα βγάλουν πέρα. Η χώρα έχει κηρύξει εθνική ενεργειακή κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.