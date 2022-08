Αγωνία στην Ευρώπη για το ξέφρενο ράλι στις τιμές ενέργειας - Στο τραπέζι το πλαφόν για το φυσικό αέριο Οικονομία 16:26, 30.08.2022 facebook

Τα σενάρια για τα μέτρα εν όψει της έκτακτης συνόδου των υπουργών Ενέργειας - Επανέρχεται η ελληνική πρόταση τόσο για πλαφόν στην τιμή χονδρικής του φυσικού αερίου όσο και για την αποσύνδεση της τιμής του φυσικού αερίου από την τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας.