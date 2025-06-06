Κατάργηση του πεδίου γνωστοποίησης του αριθμού λογαριασμού πληρωμών (IBAN) στη Δήλωση ΦΠΑ, για τις δηλώσεις ΦΠΑ από 1/7/2025, προβλέπεται με την απόφαση Α. 1077/2025 του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, Γιώργου Πιτσιλή, προκειμένου να επιταχυνθεί η ολοκλήρωση των αιτημάτων επιστροφής ΦΠΑ.

Η καταχώρηση IBAN στο Μητρώο της ΑΑΔΕ, και όχι στη δήλωση ΦΠΑ, καθίσταται πλέον απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή δηλώσεων ΦΠΑ που περιλαμβάνουν αίτημα επιστροφής φόρου. Εφόσον δηλωθεί ΙΒΑΝ στο Μητρώο την πρώτη φορά που ζητείται η επιστροφή ΦΠΑ, δεν απαιτείται η εκ νέου δήλωσή του σε επόμενα αιτήματα επιστροφής ΦΠΑ.

Ο ΙΒΑΝ μπορεί να δηλωθεί:

• Στην ψηφιακή πύλη myAADE (myaade.gov.gr), στη διαδρομή Μητρώο & Επικοινωνία > Δήλωση Λογαριασμού IBAN

• Στην εφαρμογή για φορητές συσκευές myAADEapp επιλέγοντας Στοιχεία Επικοινωνίας > ΙΒΑΝ.

Ειδικά όσοι επιθυμούν να δηλώσουν λογαριασμό που τηρείται εκτός Ελλάδος ή χωρών SEPA (36 χώρες και περιοχές: οι 27 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ελβετία, την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν, το Μονακό, τη Νορβηγία, τον 'Αγιο Μαρίνο, την Ανδόρα και το Βατικανό), υποχρεούνται να συμπληρώσουν τη σχετική ένδειξη στη Δήλωση ΦΠΑ και στη συνέχεια να δηλώσουν το λογαριασμό τους στην εφαρμογή Τα Αιτήματά μου της ψηφιακής πύλης myAADE.

Για τη διευκόλυνση των δικαιούχων επιστροφής, από σήμερα δημιουργείται ειδικό αίτημα στην πλατφόρμα Τα Αιτήματά μου, στη διαδρομή: Έσοδα, επιστροφές & διαγραφές, ενημερότητα > Δήλωση λογαριασμού ΙΒΑΝ αλλοδαπής σε χώρες εκτός SEPA για επιστροφές χρημάτων

Ταυτόχρονα, καταργείται στην εφαρμογή Τα Αιτήματά μου το αίτημα δήλωσης ελληνικού ΙΒΑΝ ή ΙΒΑΝ σε χώρα SEPA, καθώς αυτοί δηλώνονται αποκλειστικά μέσα από την εφαρμογή Μητρώο & Επικοινωνία της ψηφιακής πύλης myAADE ή μέσα από το myAADEapp.

Περαιτέρω, με την ίδια απόφαση προβλέπονται προσαρμογές στο λεκτικό της δήλωσης ΦΠΑ, μετά τη θέση σε ισχύ του νέου Κώδικα ΦΠΑ (ν. 5144/2024).

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων (ΚΕΦ) της ΑΑΔΕ στο (+30) 213 162 1000, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 7:30 - 17:00.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

