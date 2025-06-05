Λαγκάρντ: Είμαι αποφασισμένη να ολοκληρώσω τη θητεία μου

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Κριστίν Λαγκάρντ, δήλωσε την Πέμπτη ότι είναι αποφασισμένη να ολοκληρώσει τη θητεία της στην ΕΚΤ, μετά από εικασίες ότι μπορεί να αποχωρήσει πρόωρα για να αναλάβει ρόλο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ (WEF).

«Μπορώ να σας πω με βεβαιότητα ότι ήμουν πάντα, και είμαι, απόλυτα αποφασισμένη να εκπληρώσω την αποστολή μου και είμαι αποφασισμένη να ολοκληρώσω τη θητεία μου», δήλωσε κατηγορηματικά η Λαγκάρντ στην τακτική συνέντευξη Τύπου που έδωσε μετά την απόφαση της ΕΚΤ για νέα μείωση των επιτοκίων.

Εξήγησε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου ότι η απόφαση για μείωση των επιτοκίων στο 2% από την ΕΚΤ βασίστηκε σε νέα εκτίμηση για την πορεία του πληθωρισμού, τη συμπεριφορά του δομικού πληθωρισμού και τη λειτουργία του μηχανισμού μετάδοσης της νομισματικής πολιτικής.

Η Λαγκάρντ διευκρίνισε ότι σχεδόν όλοι οι αξιωματούχοι της Ευρωτράπεζας συμφώνησαν με την απόφαση, με μόλις ένα μέλος του ΔΣ να εκφράζει τη διαφωνία του.

Σύμφωνα με την πρόεδρο της ΕΚΤ οι επενδύσεις σε τομείς όπως η άμυνα και οι υποδομές είναι δυνατό να στηρίξουν την ανάπτυξη. Ωστόσο, παραμένουν σοβαροί κίνδυνοι: Η όξυνση των παγκόσμιων εμπορικών εντάσεων και η συνεπαγόμενη αβεβαιότητα ενδέχεται να επηρεάσουν αρνητικά τις εξαγωγές, τις επενδύσεις και την κατανάλωση στην Ευρωζώνη.

Πηγή: skai.gr

