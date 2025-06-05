Η αγορά κυβερνοασφάλειας στην Ευρώπη θα εκτοξευθεί στα $97 δισ. το 2028

Με την ασφάλεια στον ψηφιακό κόσμο να αναγορεύεται σε πρώτη προτεραιότητα για τις επιχειρήσεις, κάθε άλλο παρά εντύπωση προκαλούν οι εκτιμήσεις για συνεχή αύξηση των δαπανών για κυβερνοασφάλεια. Στην Ευρώπη, η αγορά ασφάλειας αναμένεται να αυξηθεί κατά 11,8% το 2025, σύμφωνα με τις προβλέψεις της IDC (International Data Corporation).

Όπως αναφέρουν οι αναλυτές της εταιρείας, η προβλεπόμενη αύξηση συνδέεται με τις γεωπολιτικές εξελίξεις, την ενίσχυση των κυβερνο-εγκληματικών δραστηριοτήτων και την αυστηρότερη ρυθμιστική επιτήρηση, η οποία αναγκάζει τις ευρωπαϊκές εταιρείες να επενδύσουν σε όλο και πιο εξελιγμένα μέτρα άμυνας.

Η δαπάνη για ασφάλεια στην Ευρώπη θα αυξηθεί κατά 11,8% το 2025 λόγω των εντεινόμενων κυβερνοαπειλών και των ρυθμιστικών απαιτήσεων

Σύμφωνα με την ανάλυση της IDC - καθώς οι επιχειρήσεις σε όλη την Ευρώπη αγωνίζονται να διασφαλίσουν τις υποδομές τους εν μέσω ψηφιακής μετάβασης - η ασφάλεια έχει εξελιχθεί από μια τεχνική αναγκαιότητα σε στρατηγική προτεραιότητα, με στόχο όχι μόνο την άμυνα, αλλά και τη συνεχιζόμενη ανάπτυξη στον ταχύτατα μεταβαλλόμενο ψηφιακό κόσμο. Η δαπάνη για ασφάλεια στην περιοχή αναμένεται να παραμείνει ισχυρή τουλάχιστον έως το 2028, φτάνοντας τότε τα $97 δισ.

Η Τσεχία και η Ουγγαρία εκτιμάται ότι θα καταγράψουν τη μεγαλύτερη αύξηση στις δαπάνες για ασφάλεια στην Ευρώπη το 2025, με αύξηση 15,4% και 14,1% αντίστοιχα, καθώς οι επιχειρήσεις αυτών των χωρών συνεχίζουν να ενισχύουν τις δυνατότητες ασφάλειας τους και να ευθυγραμμίζονται με τα πιο προηγμένα πρότυπα εν μέσω της ταχύτατης ψηφιακής μετάβασης.

Η Ιρλανδία αναμένεται να είναι η τρίτη ταχύτερα αναπτυσσόμενη αγορά στον τομέα της ασφάλειας το 2025, με αύξηση 13,3% σε σχέση με το 2024, ενισχύοντας τη θέση της ως κόμβος κορυφαίας τεχνολογίας, συμπεριλαμβανομένου του τομέα της ασφάλειας.

Ο ρόλος του λογισμικού

Η ασφάλεια λογισμικού προβλέπεται να είναι η μεγαλύτερη και ταχύτερα αναπτυσσόμενη κατηγορία στην αγορά ασφάλειας στην Ευρώπη, αντιπροσωπεύοντας πάνω από το ήμισυ των συνολικών δαπανών για ασφάλεια και με προβλεπόμενο ρυθμό ανάπτυξης 14,8% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Αυτή η δυναμική ανάπτυξη θα υποκινηθεί από τις πλατφόρμες προστασίας εφαρμογών cloud (CNAPP), το λογισμικό διαχείρισης ταυτότητας και πρόσβασης, και το λογισμικό ανάλυσης ασφάλειας, καθώς οι οργανώσεις εκμεταλλεύονται όλο και περισσότερο αυτές τις τεχνολογίες για να προστατεύσουν την επέκταση του ψηφιακού τους αποτυπώματος.

“Οι δαπάνες για την κυβερνοασφάλεια στην Ευρώπη αντικατοπτρίζουν τη μετατόπιση που έχει συμβεί, με την ασφάλεια να γίνεται ένας κρίσιμος επιχειρηματικός καταλύτης και όχι απλώς μια τεχνική αναγκαιότητα. Οι γεωπολιτικές εντάσεις, οι κανονισμοί και η αυξανόμενη συχνότητα των κυβερνοαπειλών οδηγούν τις οργανώσεις να θέτουν την κυβερνοασφάλεια σε προτεραιότητα ως μέρος των ευρύτερων στρατηγικών τους”, αναφέρει η IDC.

Ποιοι τομείς πρωταγωνιστούν

Οι τομείς της Αεροδιαστημικής και Άμυνας και της Τραπεζικής αναμένεται να ηγηθούν στην ανάπτυξη της δαπάνης για ασφάλεια στην Ευρώπη το 2025, με κάθε έναν από αυτούς να σημειώνει αύξηση 13,5% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Ακολουθεί η κατηγορία των Χρηματοπιστωτικών Αγορών με αύξηση 13,3%.

Οι γεωπολιτικές εξελίξεις στην Ευρώπη επηρεάζουν σημαντικά την αύξηση των δαπανών για ασφάλεια σε κρίσιμους τομείς, όπως η Αεροδιαστημική και Άμυνα και οι Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας, καθώς στοχεύουν στην προστασία των υποδομών τους από κυβερνοεπιθέσεις. Επίσης, η αυξανόμενη πολυπλοκότητα των κυβερνοεγκληματικών δραστηριοτήτων, ενισχυμένη από την εξάπλωση της γενετικής Τεχνητής Νοημοσύνης, οδηγεί όλο και περισσότερες εταιρείες να αναζητούν πιο προηγμένα μέτρα ασφάλειας.

Τέλος, οι μεγάλες επιχειρήσεις (με πάνω από 1.000 υπαλλήλους) αναμένεται να παραμείνουν το κυρίαρχο τμήμα για τις δαπάνες ασφάλειας στην Ευρώπη το 2025, αντιπροσωπεύοντας σχεδόν το ήμισυ της συνολικής αγοράς. Ωστόσο, οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (με 10-499 υπαλλήλους) θα σημειώσουν τη μεγαλύτερη ανάπτυξη, λόγω της αυξανόμενης συχνότητας κυβερνοεπιθέσεων που πλήττουν αυτόν τον τομέα, της αυξανόμενης ρυθμιστικής πίεσης και της συνειδητοποίησης ότι η ασφάλεια είναι ένας στρατηγικός καταλύτης για την επιχείρηση.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.