Εντείνει τους ελέγχους και αναβαθμίζει το σύστημα παρακολούθησης της εφοδιαστικής αλυσίδας των καυσίμων η ΑΑΔΕ

Του Χρυσόστομου Τσούφη

Η ΑΑΔΕ αναβαθμίζει το σύστημα εισροών – εκροών στα πρατήρια καυσίμων της χώρας θέλοντας να ...κλείσει την Κερκόπορτα παραβίασης του λογισμικού του και να καταφέρει έτσι ένα αποφασιστικό πλήγμα κατά του λαθρεμπορίου.



Η Αρχή έχει ήδη ενημερώσει με mail, 1065 πρατήρια σε όλη την επικράτεια να αναβαθμίσουν τα συστήματα εισροών-εκροών σύμφωνα με τις νέες προδιαγραφές έως τις 12 Ιουνίου, δηλαδή σε μια εβδομάδα.

Ο «σμπάρος» της αναβάθμισης πετυχαίνει δύο «τρυγόνια»:

Αφενός κάνει πιο εύκολη την παρακολούθηση της πορείας των καυσίμων σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα

Αφετέρου κάνει πιο δύσκολη, παράγοντες της αγοράς λένε ότι «κλειδώνει» στην ουσία το λογισμικό, ώστε οι επιτήδειοι να μην μπορούν να το «πειράζουν» και να κλέβουν στην αντλία

Μόλις πριν 20 μέρες η ΑΑΔΕ έκλεισε 5 πρατήρια καυσίμων και ξήλωσε τις αντλίες σε άλλα 24 γιατί πουλούσαν…αέρα αντί για καύσιμα. 220 πρατήρια σε όλη την επικράτεια συνολικά είναι υπό έρευνα για συμμετοχή σε κύκλωμα λαθρεμπορίου καυσίμων.



Η νέα ΚΥΑ εισάγει μεταξύ άλλων αυτόματες μετρήσεις στάθμης καυσίμων και άμεση ειδοποίηση των κεντρικών της ΑΑΔΕ κάθε φορά που θα ενεργοποιούνται οι συναγερμοί του συστήματος.

Ειδικότερα προβλέπεται:

Αυτόματος Μηχανισμός Μέτρησης Στάθμης (ΑΜΜΣ): Πλέον, θα υπάρχει αυτόματη και ακριβής καταμέτρηση της ποσότητας και της θερμοκρασίας του καυσίμου σε κάθε δεξαμενή, για μεγαλύτερη διαφάνεια και ελαχιστοποίηση τυχόν ποσοτικών αστοχιών.

Πλέον, θα υπάρχει αυτόματη και ακριβής καταμέτρηση της ποσότητας και της θερμοκρασίας του καυσίμου σε κάθε δεξαμενή, για μεγαλύτερη διαφάνεια και ελαχιστοποίηση τυχόν ποσοτικών αστοχιών. Πιστοποιημένοι ογκομετρικοί πίνακες: Οι ογκομετρικοί πίνακες θα καταρτίζονται αποκλειστικά από φορείς διαπιστευμένους από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης ή ευρωπαϊκούς για μέγιστη ακρίβεια και εγκυρότητα στις μετρήσεις.

Οι ογκομετρικοί πίνακες θα καταρτίζονται αποκλειστικά από φορείς διαπιστευμένους από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης ή ευρωπαϊκούς για μέγιστη ακρίβεια και εγκυρότητα στις μετρήσεις. Συγκεντρωτικό Ισοζύγιο πολλών ημερών (ΣΙ): Θεσπίζεται ένα συγκεντρωτικό ισοζύγιο για περισσότερες ημέρες, το οποίο επιτρέπει τον άμεσο εντοπισμό τυχόν «μη φυσιολογικής συμπεριφοράς», για την πραγματοποίηση στοχευμένων ελέγχων.

Θεσπίζεται ένα συγκεντρωτικό ισοζύγιο για περισσότερες ημέρες, το οποίο επιτρέπει τον άμεσο εντοπισμό τυχόν «μη φυσιολογικής συμπεριφοράς», για την πραγματοποίηση στοχευμένων ελέγχων. Πιστοποίηση εγκαταστατών: Όσοι δραστηριοποιούνται ως εγκαταστάτες του συστήματος εισροών-εκροών θα πρέπει πλέον να είναι πιστοποιημένοι για την τεχνική τους επάρκεια.

Όσοι δραστηριοποιούνται ως εγκαταστάτες του συστήματος εισροών-εκροών θα πρέπει πλέον να είναι πιστοποιημένοι για την τεχνική τους επάρκεια. Άμεση διαβίβαση σημάτων συναγερμού (Alarms): Όλα τα προειδοποιητικά σήματα (alarms) από τις κρίσιμες λειτουργίες του συστήματος θα διαβιβάζονται σε πραγματικό χρόνο στο Κέντρο Λήψης Σημάτων της ΑΑΔΕ, επιτρέποντας την άμεση αντίδραση.

Όλα τα προειδοποιητικά σήματα (alarms) από τις κρίσιμες λειτουργίες του συστήματος θα διαβιβάζονται σε πραγματικό χρόνο στο Κέντρο Λήψης Σημάτων της ΑΑΔΕ, επιτρέποντας την άμεση αντίδραση. Διαλειτουργικότητα: Το νέο σύστημα εισροών-εκροών θα διαλειτουργεί με το Κεντρικό Πληροφοριακό Σύστημα Εισροών Εκροών και άλλες εφαρμογές της ΑΑΔΕ, για την άμεση διαβίβαση δεδομένων ποσοτήτων και αξιών.

Παράγοντες της αγοράς πάντως εκφράζουν τον προβληματισμό τους σχετικά με τον περιορισμένο χρόνο (έως τις 12 Ιουνίου) για την προσαρμογή στα νέα δεδομένα. Τονίζουν πως υπάρχουν μόλις 60 πιστοποιητές για 6.500 πρατήρια σε όλη την Ελλάδα και οι 20 από αυτούς έχουν το 80% της αγοράς.



Η ΑΑΔΕ δεν θα μείνει πάντως μόνο στις αναβαθμίσεις των συστημάτων αλλά θα πραγματοποιήσει και σαρωτικούς ελέγχους στην αγορά. Σύμφωνα με το επιχειρησιακό της σχέδιο για φέτος σχεδιάζει:

6.790 ελέγχους από κινητές μονάδες σε προϊόντα που υπόκεινται σε ΕΦΚ, ήτοι καπνικά προϊόντα, υγρά καύσιμα και λοιπά ενεργειακά προϊόντα, με αξιοποίηση των ευρημάτων του συστήματος εισροών/εκροών

ελέγχους από κινητές μονάδες σε προϊόντα που υπόκεινται σε ΕΦΚ, ήτοι καπνικά προϊόντα, υγρά καύσιμα και λοιπά ενεργειακά προϊόντα, με αξιοποίηση των ευρημάτων του συστήματος εισροών/εκροών 33.410 ελέγχουν από τις υπηρεσίες των τελωνείων

ελέγχουν από τις υπηρεσίες των τελωνείων 2.350 δειγματοληψίες σε καύσιμα, ποτά με αλκοόλη, χημικά προϊόντα και καταναλωτικά αγαθά, αυτοτελώς ή με άλλες Υπηρεσίες της ΑΑΔΕ ή με άλλες Αρχές

Υπολογίζεται ότι το λαθρεμπόριο καυσίμων κοστίζει στα δημόσια ταμεία περί τα 400 εκατ. ευρώ.

Πηγή: skai.gr

