Στον εκσυγχρονισμό και στην επιτάχυνση της διαδικασίας υποβολής και εξέτασης των τελωνειακών αμφισβητήσεων προχωρά η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), με στόχο την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη εξέταση των διαφορών που ανακύπτουν κατά τον τελωνισμό εμπορευμάτων, καθώς και τη διευκόλυνση του νόμιμου εμπορίου και της επιχειρηματικότητας.

Με απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ Γιώργου Πιτσιλή (Α.1148/2026), η διαδικασία υποβολής των τελωνειακών αμφισβητήσεων ψηφιοποιείται, και καθορίζονται οι όροι λειτουργίας των Πρωτοβάθμιων Επιτροπών Τελωνειακών Αμφισβητήσεων (ΠΕΤΑ), που στο εξής λειτουργούν στις έδρες των Τελωνειακών Περιφερειών. Ειδικότερα:

Η αίτηση αμφισβήτησης υποβάλλεται μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE (myAADE.gov.gr), στην εφαρμογή Τα αιτήματά μου > Νέο Αίτημα > Τελωνεία > Εισαγωγές (Import) - Εμπορεύματα γενικά > Αμφισβήτηση ενώπιον της Πρωτοβάθμιας Επιτροπής Τελωνειακών Αμφισβητήσεων (ΠΕΤΑ).

Η ΠΕΤΑ εξετάζει την αίτηση και εκδίδει απόφαση μέσα σε 10 εργάσιμες ημέρες από την υποβολή της. Στη συνέχεια, η απόφαση κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο μέσα σε 2 εργάσιμες ημέρες από την έκδοσή της.

Στις επιτροπές συμμετέχουν στελέχη με συναφή τεχνική εξειδίκευση και εμπειρία, ανάλογα με το αντικείμενο της κάθε υπόθεσης.

Ενισχύονται οι εγγυήσεις αμεροληψίας, με την εξαίρεση από τις επιτροπές υπαλλήλων που συνδέονται υπηρεσιακά με την έκδοση της αμφισβητούμενης απόφασης ή με το Τελωνείο εισαγωγής.

Τυποποιείται η διαδικασία και χρησιμοποιούνται συγκεκριμένα πρότυπα για τις αιτήσεις και τις αποφάσεις.

Οι ΠΕΤΑ εξετάζουν αμφισβητήσεις που εγείρονται από τον παραλήπτη των εμπορευμάτων κατά τον τελωνισμό και αφορούν, μεταξύ άλλων σε θέματα:

Δασμολογικής κατάταξης, δασμολογητέας και φορολογητέας αξίας των εμπορευμάτων,

Υπαγωγής (ή μη) και εφαρμογής του σωστού συντελεστή ΦΠΑ, Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (ΕΦΚ) ή άλλων φόρων και τελών (παρ. 3 και 4 του άρθρου 24 του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα).

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Εξυπηρέτηση Φορολογουμένων της ΑΑΔΕ, my1521:

Τηλεφωνικά: Στο 1521, χωρίς χρέωση, Δευτέρα έως Παρασκευή, 7:00- 20:00.

Ψηφιακά: Μέσω της πλατφόρμας my1521 (24/7), επιλέγοντας: Θέματα Τελωνείων > Εισαγωγές > Τελωνειακές Αμφισβητήσεις (ΠΕΤΑ).

Πηγή: skai.gr

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