Η Morgan Stanley βρέθηκε στο επίκεντρο δημοσιεύματος της Wall Street Journal, σύμφωνα με το οποίο υπάλληλοι του τμήματος στεγαστικών δανείων δέχονταν πιέσεις να εγκρίνουν αιτήσεις εύπορων πελατών, ακόμη και όταν εξέφραζαν σοβαρές επιφυλάξεις για το κατά πόσο πληρούσαν τα απαιτούμενα κριτήρια.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, τραπεζικός υπάλληλος αμφισβήτησε επανειλημμένες αιτήσεις πελάτη που δήλωνε ότι θα κατοικούσε στα ακίνητα για τα οποία ζητούσε δάνειο, παρότι είχε ήδη λάβει αρκετά στεγαστικά δάνεια κύριας κατοικίας μέσα σε λίγα χρόνια. Τα συγκεκριμένα δάνεια προσφέρουν ευνοϊκότερους όρους, όπως χαμηλότερα επιτόκια και μικρότερη προκαταβολή, ενώ η ψευδής δήλωση χρήσης του ακινήτου μπορεί να συνιστά τραπεζική απάτη. Ωστόσο, συνάδελφοί του φέρονται να τον προέτρεψαν να μην επιμείνει, ώστε να αποφευχθούν αντιδράσεις από τον χρηματοοικονομικό σύμβουλο του πελάτη.

Το δημοσίευμα, που βασίζεται σε μαρτυρίες νυν και πρώην εργαζομένων, εσωτερικά έγγραφα και καταγγελία πληροφοριοδότη προς τις αμερικανικές αρχές, υποστηρίζει ότι οι υπάλληλοι του τμήματος στεγαστικών δανείων συχνά αντιμετώπιζαν πιέσεις από προϊσταμένους και συμβούλους διαχείρισης περιουσίας όταν καθυστερούσαν ή απέρριπταν αιτήσεις. Πρώην εργαζόμενοι αναφέρουν επίσης ότι οι αξιολογήσεις της απόδοσής τους και τα μπόνους τους μπορούσαν να επηρεαστούν αρνητικά, καθώς οι χρηματοοικονομικοί σύμβουλοι αμείβονται όταν οι πελάτες τους λαμβάνουν νέα στεγαστικά δάνεια.

Η Wall Street Journal αναφέρει ακόμη ότι η Federal Reserve διερεύνησε καταγγελίες σχετικά με τις πρακτικές αξιολόγησης δανείων και τον βαθμό επιρροής που ασκούσαν οι σύμβουλοι διαχείρισης περιουσίας στις εγκρίσεις, ενώ εξετάστηκαν και οι διαδικασίες ελέγχου της προέλευσης των κεφαλαίων των πελατών. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, και το Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) του αμερικανικού υπουργείου Οικονομικών έχει εξετάσει τους σχετικούς ισχυρισμούς.

Η Morgan Stanley απορρίπτει κατηγορηματικά τις καταγγελίες. Σε ανακοίνωσή της υποστηρίζει ότι εφαρμόζει «αυστηρά πρότυπα πιστοληπτικής αξιολόγησης», τα οποία υποστηρίζονται από ισχυρούς μηχανισμούς διαχείρισης κινδύνου και κανονιστικής εποπτείας. Η τράπεζα δηλώνει επίσης ότι δεν υπάρχουν αποδείξεις πως εγκρίθηκε οποιοδήποτε δάνειο ακατάλληλα ή ότι χαλάρωσαν τα κριτήρια χορήγησης στεγαστικών δανείων, χαρακτηρίζοντας τους ισχυρισμούς αβάσιμους.

Πηγή: skai.gr

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