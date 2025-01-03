Το Στρατηγικό Σχέδιο για την περίοδο 2025 - 2029 παρουσίασε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), που όπως σημειώνει πρόκειται για ένα πλάνο υψηλών στόχων το οποίο θέτει τις βάσεις για μια πρότυπη και τεχνολογικά ανεπτυγμένη διοίκηση, ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες πολιτών και επιχειρήσεων, ενώ παράλληλα διασφαλίζει τα δημόσια έσοδα, στηρίζοντας την υλοποίηση της δημοσιονομικής και κοινωνικής πολιτικής.

Με το νέο Στρατηγικό Σχέδιο 2025-2029 η ΑΑΔΕ μεταβαίνει σταδιακά στο κορυφαίο μοντέλο Φορολογικής Διοίκησης 3.0, με λήψη αποφάσεων βάσει ανάλυσης δεδομένων (data-driven), διαχείριση κινδύνων σε όλα τα επίπεδα (risk-based), υιοθέτηση νέου μοντέλου εξυπηρέτησης πολιτών και επιχειρήσεων πολυκαναλική προσέγγιση της επικοινωνίας (taxpayer focused), προτεραιότητα για το ευ ζην του προσωπικού της και την αριστεία σε όλες τις λειτουργίες της.

Στρατηγικοί Στόχοι

Πέντε στρατηγικοί στόχοι υλοποιούν το όραμά της ΑΑΔΕ για την περίοδο 2025-2029 είναι:

Διαμόρφωση ενός πλαισίου για εύκολη συμμόρφωση Να επικεντρωθεί στον πολίτη, τις επιχειρήσεις και το κοινωνικό σύνολο Να αντιμετωπίσει κάθε κίνδυνο μη συμμόρφωσης, διασφαλίζοντας τα δημόσια έσοδα Να επιτύχει υψηλά επίπεδα απόδοσης μέσω της τεχνολογίας, των δεδομένων και του ανθρώπινου δυναμικού μας Επιδιώκεται η αριστεία σε όλα τα επίπεδα λειτουργίας

Δείκτες απόδοσης

Όπως σημειώνει στην σχετική ανακοίνωση η ΑΑΔΕ «25 κρίσιμοι δείκτες απόδοσης μετράνε την πορεία προς την επιτυχή υλοποίηση του στρατηγικού σχεδίου, με γνώμονα πάντα τις αρχές και τις αξίες μας, προς όφελος των πολιτών, του δημοσίου συμφέροντος και του κοινωνικού συνόλου.

Το Στρατηγικό Σχέδιο 2025-2029 εκφράζει τη δέσμευσή μας για συνεχή βελτίωση, ενίσχυση της εμπιστοσύνης των πολιτών και αύξηση της αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών μας, με στόχο τη διασφάλιση των δημοσίων εσόδων, την καταπολέμηση της παραβατικότητας και την προστασία της δημόσιας υγείας, υποστηρίζοντας παράλληλα τον υγιή ανταγωνισμό και τη βιώσιμη ανάπτυξη».

Μπορείτε να δείτε το Στρατηγικό Σχέδιο 2025 -2029 εδώ ή στην ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ (www.aade.gr) στο μενού Σχεδιασμός – Απολογισμός > Επιχειρησιακά Σχέδια – Στοχοθεσία > Στρατηγικό Σχέδιο ΑΑΔΕ 2025-2029



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.