Πρεμιέρα για τις χρεώσεις των πράσινων τιμολογίων με τους περισσότερους παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας να αφήνουν αμετάβλητες τις τιμές συγκριτικά με τον Δεκέμβριο. Έτσι, η κιλοβατώρα ξεκινά από τα 15,4 λεπτά αλλά οι πελάτες τουλάχιστον τεσσάρων εταιρειών θα κληθούν να πληρώσουν περισσότερα από 18,3 λεπτά ακόμη και 21,1 λεπτά.

Οι πάροχοι εστιάζουν όλο και περισσότερο την εμπορική τους πολιτική στα σταθερά τιμολόγια με χρεώσεις που ξεκινούν από 8,5 λεπτά ανά κιλοβατώρα.

Λίγο χαμηλότερη από το 1,5 λεπτό ανά κιλοβατώρα, αναμένεται η κρατική επιδότηση των κυμαινόμενων οικιακών τιμολογίων.

Από την πλευρά τους, οι επαγγελματίες δεν έχουν λάβει για κανένα μήνα επιδότηση, με το υπουργείο Περιβάλλοντος να διαμηνύει πως όταν βγει η απόφαση για τη στήριξή τους θα έχει αναδρομικό χαρακτήρα.

Την 1η Φεβρουαρίου θα τεθεί σε εφαρμογή το νέο ωράριο για τις μειωμένες χρεώσεις ρεύματος. Θα ισχύει από τις 12 έως τις 3 το μεσημέρι, ενώ η νυχτερινή ζώνη θα εκτείνεται από τις 2 έως τις 5 το πρωί.

Μέσα στο επόμενο διάστημα θα ανακοινωθούν και τα νέα δυναμικά τιμολόγια, κυρίως για τις ενεργοβόρες επιχειρήσεις που διαθέτουν ήδη έξυπνους μετρητές.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.