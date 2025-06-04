Στην αναβάθμιση του συστήματος εισροών-εκροών στα πρατήρια υγρών καυσίμων, από 12 Ιουνίου προχωρά η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων για την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου και την ανάγκη παρακολούθησης των καυσίμων σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα.

Η αναβάθμιση αυτή αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για τη διασφάλιση της πλήρους διαφάνειας στη διακίνηση των καυσίμων, παρέχοντας στην ΑΑΔΕ ένα ισχυρό και αξιόπιστο εργαλείο για την παρακολούθηση και αξιολόγηση της λειτουργίας των πρατηρίων σε όλη τη χώρα.

Τι αλλάζει με τη νέα ΚΥΑ

Αυτόματος Μηχανισμός Μέτρησης Στάθμης (ΑΜΜΣ): Πλέον, θα υπάρχει αυτόματη και ακριβής καταμέτρηση της ποσότητας και της θερμοκρασίας του καυσίμου σε κάθε δεξαμενή, για μεγαλύτερη διαφάνεια και ελαχιστοποίηση τυχόν ποσοτικών αστοχιών.

Πιστοποιημένοι ογκομετρικοί πίνακες: Οι ογκομετρικοί πίνακες θα καταρτίζονται αποκλειστικά από φορείς διαπιστευμένους από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ) ή ευρωπαϊκούς φορείς (ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025), για μέγιστη ακρίβεια και εγκυρότητα στις μετρήσεις.

Συγκεντρωτικό Ισοζύγιο πολλών ημερών (ΣΙ): Θεσπίζεται ένα συγκεντρωτικό ισοζύγιο για περισσότερες ημέρες, το οποίο επιτρέπει τον άμεσο εντοπισμό τυχόν «μη φυσιολογικής συμπεριφοράς», για την πραγματοποίηση στοχευμένων ελέγχων.

Πιστοποίηση εγκαταστατών: Όσοι δραστηριοποιούνται ως εγκαταστάτες του συστήματος εισροών-εκροών θα πρέπει πλέον να είναι πιστοποιημένοι για την τεχνική τους επάρκεια.

Άμεση διαβίβαση σημάτων συναγερμού (Alarms): Όλα τα προειδοποιητικά σήματα (alarms) από τις κρίσιμες λειτουργίες του συστήματος θα διαβιβάζονται σε πραγματικό χρόνο στο Κέντρο Λήψης Σημάτων της ΑΑΔΕ, επιτρέποντας την άμεση αντίδραση.

Διαλειτουργικότητα: Το νέο σύστημα εισροών-εκροών θα διαλειτουργεί με το Κεντρικό Πληροφοριακό Σύστημα Εισροών Εκροών και άλλες εφαρμογές της ΑΑΔΕ, για την άμεση διαβίβαση δεδομένων ποσοτήτων και αξιών.

Για να διασφαλιστεί η έγκαιρη και ομαλή μετάβαση στο νέο σύστημα, η ΑΑΔΕ έχει αποστείλει υπενθυμιστικά μηνύματα μέσω e-mail σε 1165 πρατηριούχους και σε 65 κατασκευαστές λογισμικού και εγκαταστάτες, σχετικά με την υποχρέωση προσαρμογής των συστημάτων τους στις νέες προδιαγραφές.

Πηγή: skai.gr

