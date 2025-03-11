Σε εξέλιξη βρίσκεται από το πρωί της Τρίτης μεγάλη επιχείρηση της διεύθυνσης αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος για την εξάρθρωση δύο διαφορετικών εγκληματικών οργανώσεων.

Συγκεκριμένα, οι επιχειρήσεις της ΕΛ.ΑΣ. αφορούν σε λαθρεμπόριο καυσίμων και παραποίηση μετρήσεων στις αντλίες πρατηρίων υγρών καυσίμων σε Αττική, Θεσσαλονίκη και άλλες μεγάλες πόλεις της χώρας.

Για την ώρα έχουν συλληφθεί 25 άτομα.

Πηγή: skai.gr

