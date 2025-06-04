Ποια επαγγέλματα έχουν υψηλή ζήτηση και καλές αμοιβές

Του Βαγγέλη Δουράκη

Τα επαγγέλματα που έχουν … «λαμπρό» μέλλον, αλλά και εκείνα που «σβήνουν», σκιαγραφεί η τελευταία έκθεση του World Economic Forum με τίτλο «The Future of Jobs Report 2025»:

Μάλιστα, πάνω στις κατευθύνσεις που δίνει η συγκεκριμένη έκθεση θα «πατήσει» το υπουργείο Εργασίας, το οποίο από κοινού με το Υπουργείο Παιδείας, θα καταρτίσει σχέδιο για τον επαγγελματικό προσανατολισμό των νέων στη χώρα μας.



Πρόκειται για ένα δεκαετές πλάνο επαγγελματικού προσανατολισμού των νέων σε ειδικότητες και κλάδους που εμφανίζουν και θα συνεχίσουν να έχουν υψηλή ζήτηση στην αγορά εργασίας.

Ποια επαγγέλματα θα έχουν ζήτηση και ποια «σβήνουν»

Στη λίστα με τα επαγγέλματα που έχουν αυξημένη ζήτηση και καλύτερες αμοιβές περιλαμβάνονται οι εξής ειδικότητες, σύμφωνα πάντα με την τελευταία έκθεση του World Economic Forum:

1.Ειδικοί στην τεχνολογία και ψηφιακή καινοτομία.

2.Ειδικοί στην τεχνητή νοημοσύνη.

3.Μηχανικοί ρομποτικής.

4.Αναλυτές δεδομένων.

5.Ειδικοί κυβερνοασφάλειας.

6.Πράσινη Ανάπτυξη.

7.Μηχανικοί ΑΠΕ.

8.Τεχνικοί ηλιακής και αιολικής ενέργειας.

9.Ειδικοί κυκλικής οικονομίας.

10.Υγειονομική περίθαλψη και κοινωνικές υπηρεσίες.

11.Επαγγελματίες ψυχικής υγείας.

12.Ειδικοί υγειονομικής τεχνολογίας.

13.Τουρισμός & αγροδιατροφή.

14.Ειδικευμένα στελέχη τουρισμού.

15.Ειδικοί στη βιομηχανία τροφίμων.

Στον αντίποδα βρίσκονται επαγγέλματα γραφείου όπως οι υπάλληλοι, οι εκτελεστικοί γραμματείς, οι ταχυδρομικοί κλπ που φαίνεται πως υποχωρούν.

Ειδικότερα, οι γραμματειακές και διοικητικές θέσεις θα συρρικνωθούν λόγω αυτοματοποίησης και ψηφιοποίησης.

Παραδείγματα θέσεων σε πτώση είναι οι γραμματείς και υπάλληλοι καταχώρησης δεδομένων: Η τεχνητή νοημοσύνη αναλαμβάνει τη διαχείριση εγγράφων και δεδομένων και εκτιμάται ότι ένα μεγάλο κομμάτι από τις θέσεις γραμματειακής υποστήριξης θα υποκατασταθεί από αυτοματοποιημένες υπηρεσίες στο μέλλον.

Στην ίδια κατηγορία (των θέσεων εργασίας που θα φθίνουν) είναι σύμφωνα με την τελευταία έκθεση του World Economic Forum με τίτλο «The Future of Jobs Report 2025» οι ταμίες τραπεζών και οι υπάλληλοι τηλεφωνικών κέντρων. Οι ψηφιακές πληρωμές και τα αυτοματοποιημένα συστήματα εξυπηρέτησης πελατών θα μειώνουν τη ζήτηση και για αυτές τις δυο ειδικότητες.

Ποιοι κλάδοι θα προσφέρουν ευκαιρίες τα επόμενα χρόνια

Βάσει της συγκεκριμένης έκθεσης τα επαγγέλματα που θα έχουν τη μεγαλύτερη ζήτηση τα επόμενα χρόνια είναι στους εξής κλάδους:

> Τεχνολογία και Ψηφιακές Δεξιότητες: Οι ρόλοι που σχετίζονται με την ανάπτυξη λογισμικού και την ανάλυση δεδομένων βρίσκονται στην κορυφή της λίστας:

> Ειδικοί Μεγάλων Δεδομένων (Big Data Specialists).

> Προγραμματιστές Εφαρμογών και Λογισμικού (Software Developers) με έμφαση στη δημιουργία ψηφιακών λύσεων για επιχειρήσεις και καταναλωτές.

Ξεχωριστό κεφάλαιο με σίγουρο επαγγελματικό μέλλον αποτελεί η πράσινη οικονομία. Η μετάβαση σε πιο βιώσιμες πρακτικές δημιουργεί νέες ευκαιρίες απασχόλησης, ειδικά σε τομείς που αφορούν την ανανεώσιμη ενέργεια και την περιβαλλοντική διαχείριση.

Επαγγέλματα που προβλέπεται να έχουν αυξανόμενη ζήτηση στον συγκεκριμένο τομέα είναι τα εξής:

> Μηχανικοί Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, ειδικοί στον σχεδιασμό και ανάπτυξη λύσεων για ηλιακή, αιολική και υδροηλεκτρική ενέργεια.

> Περιβαλλοντικοί Μηχανικοί (Environmental Engineers) ειδικοί στη διαχείριση πόρων για τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος.

> Ειδικοί Αυτόνομων και Ηλεκτρικών Οχημάτων για την ανάπτυξη και βελτίωση οχημάτων χαμηλών εκπομπών άνθρακα.

> Τεχνικοί Εγκατάστασης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων.

Αυξημένη η ζήτηση και για τα ανθρωποκεντρικά Επαγγέλματα, της υγείας, και φροντίδας, δημιουργούν οι δημογραφικές αλλαγές, όπως η γήρανση του πληθυσμού.

Στον ανθρωπιστικό τομέα επαγγέλματα με υψηλή ζήτηση προβλέπεται να είναι:

> Νοσηλευτές και Ειδικοί Υγειονομικής Φροντίδας για υποστήριξη ηλικιωμένων και ατόμων με χρόνιες ασθένειες.

> Κοινωνικοί Λειτουργοί για την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής μέσω της παροχής υπηρεσιών υποστήριξης.

Άλλη μια κατηγορία με υψηλή ζήτηση είναι οι εργαζόμενοι στην επεξεργασία τροφίμων.

Η επεξεργασία και διανομή τροφίμων αναμένεται να αυξηθεί καθώς αυξάνονται οι παγκόσμιες ανάγκες για τρόφιμα. Στην κορυφή του συγκεκριμένου τομέα είναι, οι εργαζόμενοι στην παραγωγή, συντήρηση και διανομή τροφίμων, οι υπάλληλοι λειτουργίας μηχανών τροφίμων για την επεξεργασία και τη συσκευασία προϊόντων



Πηγή: skai.gr

