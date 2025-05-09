Σε διετή σφράγιση 5 βενζινάδικα σε Αττική και Θεσσαλονίκη προχώρησαν οι τελωνειακοί ελεγκτές της ΑΑΔΕ, καθώς είχαν παρέμβει στους μηχανισμούς των αντλιών και στο σύστημα εισροών-εκροών, παρέχοντας μικρότερη ποσότητα καυσίμου από την αναγραφόμενη.

Ειδικότερα, κλιμάκια Τελωνειακών Ελεγκτών της ΑΑΔΕ, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (ΔΑΟΕ) και τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, πραγματοποίησαν στοχευμένους ελέγχους σε 10 πρατήρια καυσίμων, που εμπλέκονταν σε δικογραφίες για παροχή ελλειμματικών ποσοτήτων καυσίμων.

Η αίθουσα επιχειρήσεων της ΑΑΔΕ παρακολουθούσε σε πραγματικό χρόνο την ολονύχτια επιχείρηση και συντόνιζε τις δράσεις των ελεγκτών, ώστε να επισκεφθούν στοχευμένα τα πρατήρια. Από τους επιτόπιους ελέγχους διαπιστώθηκαν παρεμβάσεις στο λογισμικό των αντλιών και των συστημάτων εισροών-εκροών σε πέντε από τα δέκα πρατήρια καυσίμων και οι τελωνειακοί ελεγκτές προχώρησαν στη σφράγιση των εγκαταστάσεων για δύο χρόνια

Από τα υπόλοιπα 5 πρατήρια ζητήθηκαν επιπλέον στοιχεία και ο έλεγχος βρίσκεται σε εξέλιξη.

Επιπλέον, η ΑΑΔΕ αξιοποίησε ενημέρωση για κατασχέσεις υπολογιστικών μονάδων και λογισμικού εισροών-εκροών και προχώρησε, για 24 πρατήρια, στην έκδοση εντολών για τη διακοπή της τροφοδοσίας τους με καύσιμα, την απόσυρση τυχόν σημάτων, αντλιών και λοιπού εξοπλισμού.

Στους παραβάτες θα επιβληθούν και τα σχετικά πρόστιμα, ενώ η ΑΑΔΕ συνεχίζει εντατικά τις έρευνες στον κλάδο των καυσίμων, αξιοποιώντας όλα τα διαθέσιμα στοιχεία και εργαλεία, με στόχο την αποκάλυψη και καταπολέμηση κάθε μορφής παραβατικότητ

