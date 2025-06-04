Έρχεται μπαράζ ελέγχων στις παραλίες - Πού θα στοχεύσουν οι έλεγχοι και ο ρόλος της πλατφόρμας MyCoast

Του Χρυσόστομου Τσούφη

Ανοίξαμε και σας….περιμένουμε!



Η πλατφόρμα των ηλεκτρονικών δημοπρασιών για τον καθορισμό των παραχωρησιούχων των παραλιών άνοιξε ένα μήνα νωρίτερα, τον Μάρτιο αντί τον Απρίλιο πέρυσι, και έτσι πιο νωρίς από ποτέ έχουν ολοκληρωθεί όλες – 800 τον αριθμό – δημοπρασίες.



Το γεγονός ότι κάποιος μπορεί να είναι «φρέσκος» νικητής μιας δημοπρασίας που του δίνει το δικαίωμα να εκμεταλλευτεί μια παραλία δεν τον κάνει περισσότερο ή λιγότερο υποψήφιο για να ελεγχθεί.

Οι συναρμόδιοι φορείς – ΑΑΔΕ, Κτηματική Υπηρεσία και τοπικοί φορείς – έχουν όλα τα στοιχεία στη διάθεση τους και βρίσκονται σε επαφή ώστε να καθορίσουν τις λεπτομέρειες της ελεγκτικής διαδικασίας που σε μεγάλο βαθμό θα βασιστεί στο περσινό πρότυπο.



Με βάση το περσινό πρότυπο ένα μεγάλο ποσοστό των ελέγχων θα γίνει με βάση τις καταγγελίες στις οποίες θα προχωρούν οι πολίτες μέσω της πλατφόρμας MyCoast – διαθέσιμη και στα κινητά τηλέφωνα. Πέρυσι οι καταγγελίες είχαν ξεπεράσει τις 30.000 στο τέλος της σεζόν.

Πρώτο κριτήριο για τους ελέγχους είναι ο αριθμός των καταγγελιών για μια συγκεκριμένη παραλία. Πέρυσι υπήρχαν ακτές οι οποίες συγκέντρωναν 8.000-9.000 παραγγελίες.

Ειδική βαρύτητα θα δοθεί στις επώνυμες καταγγελίες οι οποίες εκ της φύσεως τους θεωρούνται και οι πιο αξιόπιστες αφού ο καταγγέλλων αναλαμβάνει επώνυμα την ευθύνη των λεγομένων του. Με βάση τα περσινά στοιχεία περίπου 1 στις 8 καταγγελίες ήταν επώνυμη.



Εκτός από τις καταγγελίες μέσω του myCoast, θα αξιοποιηθούν για τους ελέγχους και το υλικό από drones αλλά και από δορυφορικές φωτογραφίες.



Σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο μεταξύ των υποχρεώσεων των παραχωρησιούχων είναι:

Διασφάλιση ότι τουλάχιστον το 50% της παραλίας θα μένει ελεύθερο. Το εμβαδό κάθε παραχώρησης δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 500τ.μ.

Τα ομπρελοκαθίσματα να καταλαμβάνουν έως το 60% της παραχώρησης ή 30% για παραλίες σε περιοχές Natura. Θα πρέπει να απέχουν τουλάχιστον 4 μέτρα από τη θάλασσα.

Η απόσταση μεταξύ των παραχωρήσεων να είναι 6 μέτρα τουλάχιστον

Ελεύθερη κι απρόσκοπτη πρόσβαση για το κοινό, ειδικές προβλέψεις για άτομα με αναπηρία

Ανάρτηση πινακίδας σε εμφανές σημείο με τις λεπτομέρειες της παραχώρησης

Ύπαρξη ναυαγοσώστη

Οι ποινές ποικίλλουν ανάλογα με την παράβαση και περιλαμβάνουν λουκέτα και πρόστιμα:

Αυθαίρετη κατάληψη: επιβάλλεται σφράγιση και διακοπή λειτουργίας της επιχείρησης στον χώρο που έχει καταληφθεί, ο χώρος σφραγίζεται με ταινία και απαγορεύεται η είσοδος και οποιαδήποτε οικονομική δραστηριότητα σε αυτόν. Επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με το τετραπλάσιο του ανταλλάγματος της παραχώρησης και αποκλεισμός του παραβάτη από κάθε διαδικασία παραχώρησης αιγιαλού και παραλίας για πέντε χρόνια.

Υπέρβαση παραχώρησης: Για υπερβάσεις άνω του 30% προβλέπονται αποκλεισμός από τη συμμετοχή σε δημοπρασίες για 5 έτη κι αναστολή λειτουργία της επιχείρησης. Για μικρότερες υπερβάσεις προβλέπονται πρόστιμα.

Παρεμπόδιση ελεύθερης πρόσβασης του κοινού: Πρόστιμα από 2.000€ έως 60.000€

Αυθαίρετη κατάληψη : Πρόστιμο 4πλάσιο του τιμήματος στην περίπτωση ύπαρξης σύμβασης παραχώρησης

Μεταβολές στο περιβάλλον: Ποινικές κυρώσεις

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.