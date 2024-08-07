ΑΑΔΕ - myPROPERTY: Επεκτείνεται η αυτόματη ψηφιακή δήλωση Ε9 στις δωρεές και γονικές παροχές ακινήτων

Επεκτείνεται από αύριο, 8/8/2024, η δυνατότητα αυτόματης δημιουργίας και υποβολής δηλώσεων στοιχείων ακινήτων (Ε9) σε περισσότερες περιπτώσεις δηλώσεων φόρου δωρεάς και γονικής παροχής ακινήτων, που υποβάλλονται μέσω της εφαρμογής myPROPERTY, σύμφωνα με απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, Γιώργου Πιτσιλή (Α.1130/2024).

Ειδικότερα, μέχρι σήμερα, η λειτουργικότητα αυτή αφορούσε μόνο τις περιπτώσεις δωρεάς/γονικής παροχής του 100% πλήρους κυριότητας επί ακινήτου, από έναν δωρητή/γονέα σε έναν δωρεοδόχο/τέκνο. Πλέον, επεκτείνεται και στις περιπτώσεις δωρεάς και γονικής παροχής:

πλήρους ή ψιλής κυριότητας ή επικαρπίας ακινήτου

σε ποσοστό 100% ή και μικρότερο

από ένα δωρητή/γονέα σε έναν ή περισσότερους δωρεοδόχους/τέκνα

Η δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε9) δημιουργείται και υποβάλλεται αυτόματα για τα συμβολαιογραφικά έγγραφα που αναρτώνται στην ψηφιακή εφαρμογή myPROPERTY της ψηφιακής πύλης myAADE (myaade.gov.gr), στη διαδρομή Εφαρμογές> Δημοφιλείς εφαρμογές > myPROPERTY και αφορούν δηλώσεις φόρου δωρεάς και γονικής παροχής ακινήτων που έχουν υποβληθεί από τις 2/1/2024.

Ο πολίτης λαμβάνει σχετική ειδοποίηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και μπορεί να αναζητήσει τη δήλωση Ε9 στην ψηφιακή πύλη myAADE (myaade.gov.gr), στη διαδρομή Εφαρμογές > Δημοφιλείς Εφαρμογές > Δήλωση Ε9/ΕΝΦΙΑ > Είσοδος στην Εφαρμογή > έτος 2025.

Με τη διεύρυνση της ψηφιακής εφαρμογής διευκολύνονται οι φορολογούμενοι, καθώς δεν χρειάζεται πλέον να συμπληρώνουν και να υποβάλλουν οι ίδιοι τις συγκεκριμένες δηλώσεις, και διασφαλίζεται η έγκαιρη εκπλήρωση των φορολογικών τους υποχρεώσεων.

