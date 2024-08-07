Λογαριασμός
Χρηματιστήριο Αθηνών: Άνοδος 1,33% στον Γενικό Δείκτη Τιμών

 Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 1.392,58 μονάδες (+1,81%) - Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 57,65 εκατ. ευρώ

Χρηματιστήριο

Ανοδικές τάσεις καταγράφουν οι τιμές των μετοχών, εν μέσω ανοδικής κίνησης των ευρωπαϊκών αγορών, μετά τη χθεσινή ανοδική αντίδραση της Wall Street.

O Γενικός Δείκτης Τιμών στις 15:15, διαμορφώνεται στις 1.385,97 μονάδες σημειώνοντας άνοδο κατά 1,33%.

Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 1.392,58 μονάδες (+1,81%).

Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 57,65 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει άνοδο σε ποσοστό 1,38%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύεται σε ποσοστό 2,22%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της Aegean (+3,97%), του ΟΠΑΠ (+3,45%), της Πειραιώς (+3,44%) και της Ελλάκτωρ (+2,97%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές του ΟΤΕ (-1,42%) και της Coca Cola HBC (-0,57%).

Το μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσιάζουν η Πειραιώς και η Alpha Bank με 2.449.371 και 2.391.655 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημειώνουν η Πειραιώς με 9,05 εκατ. ευρώ και η Εθνική με 6,23 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινούνται 93 μετοχές, 23 πτωτικά και 12 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές: Μπήτρος +6,35% και Ίλυδα +5,77%.

Τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές: Βιοτέρ -9,38% και Τρία 'Αλφα (κ) -8,93%.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

TAGS: Χρηματιστήριο Αθηνών μετοχές
