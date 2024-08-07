Χρηματιστήριο Αθηνών: Άνοδος 1,33% στον Γενικό Δείκτη Τιμών

Ανοδικές τάσεις καταγράφουν οι τιμές των μετοχών, εν μέσω ανοδικής κίνησης των ευρωπαϊκών αγορών, μετά τη χθεσινή ανοδική αντίδραση της Wall Street.

O Γενικός Δείκτης Τιμών στις 15:15, διαμορφώνεται στις 1.385,97 μονάδες σημειώνοντας άνοδο κατά 1,33%.

Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 1.392,58 μονάδες (+1,81%).

Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 57,65 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει άνοδο σε ποσοστό 1,38%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύεται σε ποσοστό 2,22%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της Aegean (+3,97%), του ΟΠΑΠ (+3,45%), της Πειραιώς (+3,44%) και της Ελλάκτωρ (+2,97%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές του ΟΤΕ (-1,42%) και της Coca Cola HBC (-0,57%).

Το μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσιάζουν η Πειραιώς και η Alpha Bank με 2.449.371 και 2.391.655 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημειώνουν η Πειραιώς με 9,05 εκατ. ευρώ και η Εθνική με 6,23 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινούνται 93 μετοχές, 23 πτωτικά και 12 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές: Μπήτρος +6,35% και Ίλυδα +5,77%.

Τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές: Βιοτέρ -9,38% και Τρία 'Αλφα (κ) -8,93%.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

