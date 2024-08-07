Μείωση 9,8% σημείωσε το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου της χώρας τον Ιούνιο φέτος, με την αξία των εισαγωγών να μειώνεται 2,5% και εκείνη των εξαγωγών να αυξάνεται 2,1%.

Ειδικότερα, από τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για τις εμπορευματικές συναλλαγές προκύπτουν τα εξής:

Η συνολική αξία των εισαγωγών ανήλθε στο ποσό των 6.610,3 εκατ. ευρώ έναντι 6.779,6 εκατ. ευρώ τον Ιούνιο 2023, παρουσιάζοντας μείωση 2,5% (χωρίς τα πετρελαιοειδή σημειώθηκε μείωση κατά 139,0 εκατ. ευρώ ή 2,6%, ενώ χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία υπήρξε μείωση κατά 159,4 εκατ. ευρώ ή 3%).

Η συνολική αξία των εξαγωγών ανήλθε στο ποσό των 4.256,7 εκατ. ευρώ έναντι 4.168,9 εκατ. ευρώ τον Ιούνιο 2023, παρουσιάζοντας αύξηση 2,1% (χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσιάστηκε μείωση κατά 231,8 εκατ. ευρώ ή 7,3%, ενώ χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία σημειώθηκε μείωση κατά 256,3 εκατ. ευρώ 8,1%).

Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου ανήλθε σε 2.353,6 εκατ. ευρώ έναντι 2.610,7 εκατ. ευρώ τον Ιούνιο 2023, παρουσιάζοντας μείωση 9,8% (χωρίς τα πετρελαιοειδή κατά τον μήνα Ιούνιο 2024 παρουσιάστηκε αύξηση κατά 92,8 εκατ. ευρώ ή 4,4%, ενώ χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία υπήρξε αύξηση κατά 96,9 εκατ. ευρώ ή 4,7%).

Το α' εξάμηνο, η συνολική αξία των εισαγωγών ανήλθε στο ποσό των 42.031,1 εκατ. ευρώ έναντι 41.266,7 εκατ. ευρώ το ίδιο διάστημα του 2023, παρουσιάζοντας αύξηση 1,9% (χωρίς τα πετρελαιοειδή σημειώθηκε αύξηση κατά 487,5 εκατ. ευρώ ή 1,6%, ενώ χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία σημειώθηκε αύξηση κατά 443,4 εκατ. ευρώ ή 1,5%).

Η συνολική αξία των εξαγωγών ανήλθε στο ποσό των 25.298,0 εκατ. ευρώ έναντι 26.123,4 εκατ. ευρώ το α' εξάμηνο του 2023, παρουσιάζοντας μείωση 3,2% (χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσιάστηκε μείωση κατά 793,4 εκατ. ευρώ ή 4,3%, ενώ χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία σημειώθηκε μείωση κατά 758,4 εκατ. ευρώ ή 4,1%).

Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου ανήλθε σε 16.733,1 εκατ. ευρώ έναντι 15.143,3 εκατ. ευρώ το α' εξάμηνο του 2023, παρουσιάζοντας αύξηση 10,5% (χωρίς τα πετρελαιοειδή υπήρξε αύξηση κατά 1.280,9 εκατ. ευρώ ή 10,5%, ενώ χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία σημειώθηκε αύξηση κατά 1.201,8 εκατ. ευρώ ή 9,9%).

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.