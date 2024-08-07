Airbnb: Χαμηλώνει τον πήχη των εκτιμήσεων της για το γ' τρίμηνο - Στο -16% η μετοχή

Βουτιά της τάξης του 16% καταγράφει στις προσυνεδριακές συναλλαγές η μετοχή της Airbnb, καθώς η διοίκηση της εταιρείας ανακοίνωσε πως οι εκτιμήσεις για το τρίτο τρίμηνο του έτους είναι χαμηλότερες των προβλέψεων των αναλυτών, επικαλούμενη επιβράδυνση της ζήτησης στις ΗΠΑ αλλά και μικρότερα “παράθυρα κρατήσεων”.

Τα ταξίδια εντός Αμερικής σημειώνουν πτώση από τις αρχές του έτους, καθώς όλο και περισσότεροι Αμερικάνοι γίνονται πιο επιφυλακτικοί όσον αφορά τις ταξιδιωτικές τους δαπάνες στον απόηχο των ανησυχιών για την πορεία της οικονομίας.

Ετσι, μετά την Booking και η Airbnb προειδοποιεί ότι το διάστημα μεταξύ της κράτησης και της άφιξης των ταξιδιωτών στον προορισμό τους έχει περιοριστεί σημαντικά. Αυτό το “μικρότερο παράθυρο” κρατήσεων υποδηλώνει ότι οι ταξιδιώτες κάνουν τις κρατήσεις τους τελευταία στιγμή, λόγω της αυξημένης αβεβαιότητας και της επιφυλακτικότητας για δαπάνες.

Αναλυτές της Jefferies χαρακτήρισαν τις εκτιμήσεις της διοίκησης της Airbnb “απογοητευτικές”, προσθέτοντας πως λαμβάνοντας υπόψη και τις δηλώσεις της Booking “είναι πιθανό να συμβάλλουν στο να ενταθούν οι ανησυχίες για επιβράδυνση της ανάπτυξης.”

Σύμφωνα με την Jefferies, το outlook της Airbnb για το γ’ τρίμηνο υποδηλώνει αύξηση των ημερήσιων διανυκτερεύσεων της τάξης του 6%-8% σε ετήσια βάση, καταγράφοντας επιβράδυνση σε σχέση με το 8,7% του β’ τριμήνου.

Αναλυτές της Baird Equity Research δήλωσαν πως παραμένουν "neutral" για τη μετοχή της Airbnb καθώς υπάρχουν περισσότερες ενδείξεις ότι οι ταξιδιώτες μειώνουν τα ταξίδια, ή αν όχι καθυστερούν να κάνουν τον ταξιδιωτικό προγραμματισμό τους.





