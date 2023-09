Μπαράζ ελέγχων από την ΑΑΔΕ μετά τη λήξη διορίας υποβολής δηλώσεων - Για ποιους «χτυπά η καμπάνα» Οικονομία 06:46, 04.09.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

9

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Η βεντάλια των ελέγχων θα διευρυνθεί, καθώς το επόμενο διάστημα η ΑΑΔΕ θα τρέξει ένα πρόγραμμα διασταυρώσεων μαμούθ για τους φορολογούμενους εκείνους που δήλωσαν ετήσιο εισόδημα έως 10.000€