Σημαντική ποσότητα κοκαΐνης κατασχέθηκε σε εμπορευματοκιβώτιο με μπανάνες, προερχόμενο από το Εκουαδόρ και τελικό προορισμό τον Πειραιά, στο πλαίσιο κοινής ελεγκτικής δράσης ελεγκτών ΑΑΔΕ και ΣΔΟΕ Αττικής.

Πιο συγκεκριμένα κατά τη διενέργεια ελέγχου στο 3ο Τελωνείο Πειραιά με τη χρήση αυτοκινούμενου οχήματος x-ray, εντοπίστηκε ύποπτη οργανική ουσία στον εξωτερικό μηχανισμό ψύξης του εμπορευματοκιβωτίου. Μετά από θετική ένδειξη και του σκύλου ανιχνευτή ναρκωτικών KYBERR ακολούθησε φυσικός έλεγχος, όπου κατασχέθηκαν 45 συσκευασίες με κοκαΐνη, συνολικού μεικτού βάρους 54 κιλών. Η αξία της κατασχεθείσας κοκαΐνης εκτιμάται περίπου στα 2,35 εκατομμύρια ευρώ.

Η έρευνα συνεχίζεται και εξετάζεται πιθανή σύνδεση της υπόθεσης με άλλες παρόμοιες υποθέσεις, στο πλαίσιο των προσπαθειών για την εξάρθρωση διεθνούς κυκλώματος εισαγωγής και εμπορίας ναρκωτικών ουσιών.



Πηγή: skai.gr

