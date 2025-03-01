Για τους ξένους, η Τάνια Γκόμεζ είναι μια γοητευτική 33χρονη ιδιοκτήτρια ενός κέντρου διάσωσης σκύλων στη Στοκχόλμη, η οποία είχε μετακομίσει στο Λανζαρότε, στις Κανάριες Νήσους για μια πιο ήσυχη ζωή. Αλλά για την αστυνομία, είναι γνωστή ως η «βασίλισσα της κοκαΐνης της Ευρώπης» και μία από τις πιο καταζητούμενες φυγάδες της ηπείρου.

Μετά από 4 χρόνια κυνηγητού, η 33χρονη εντοπίστηκε και συνελήφθη και αναμένεται να εκδοθεί στην πατρίδα της ως ύποπτη για διακίνηση ναρκωτικών και ξέπλυμα χρήματος. Εάν καταδικαστεί, αντιμετωπίζει ποινή φυλάκισης 14 ετών.

Οι κατηγορίες κατά της Γκόμεζ απαγγέλθηκαν το 2021, μετά από μια τεράστια σύλληψη εξάρθρωση υπόθεσης ναρκωτικών που οδήγησε τους Σουηδούς εισαγγελείς να την κατηγορήσουν για λαθρεμπόριο φορτίων κάνναβης στη Σουηδία, καθώς και για διακίνηση μεγάλων ποσοτήτων κοκαΐνης.

Η ίδια, τον Μάιο του 2020, φέρεται να παρέλαβε 10 κιλά κοκαΐνης στην περιοχή της Στοκχόλμης, να τα μετέφερε στο σπίτι της, και στη συνέχεια να τα πούλησε.

Η Γκόμεζ συμπεριλήφθηκε στη λίστα με τους 50 πιο καταζητούμενους φυγάδες της Europol το 2023.

Κάλυπτε τις εγκληματικές της δραστηριότητές της εμφανιζόμενη ως μια χαμογελαστή influencer του Instagram που έσωζε σκυλάκια.

Η Γκόμεζ διηύθυνε τη φιλανθρωπική οργάνωση διάσωσης σκύλων «HundGärin» στη Στοκχόλμη προτού διαφύγει της χώρας. Οι Σουηδοί εισαγγελείς υποψιάζονται πως η οργάνωση αυτή ήταν μια εγκληματική επιχείρηση που «συνέδεε επιχειρήσεις που σχετίζονται με αδέσποτα ζώα και πιθανώς με ένα δίκτυο παράνομης ιδιοκτησίας ζώων και μεταφοράς τους στο εξωτερικό».

Η 33χρονη κράτησε χαμηλότερο προφίλ από τότε που μετακόμισε στις Κανάριες Νήσους και έμαθε άπταιστα τη γλώσσα για να ταιριάξει με τους ντόπιους. Η εθνική αστυνομία της Ισπανίας δήλωσε ότι έλαβε νέες πληροφορίες σχετικά με το πού βρισκόταν η Γκόμεζ στις 7 Φεβρουαρίου και την εντόπισε στο σπίτι της στο Τίας, μια πόλη 21.000 κατοίκων στους λόφους του νότιου Λανζαρότε.

Ο Γκόμεζ κρατείται στη φυλακή ενώ το εθνικό δικαστήριο της Ισπανίας αναμένεται να αποφασίσει σύντομα για την έκδοσής της στη Σουηδία.

Οι εισαγγελείς την κατηγορούν πως χειρίστηκε 1,8 εκατομμύρια κορώνες στο πλαίσιο μιας συμφωνίας για ναρκωτικά, ενώ φέρεται επίσης να άφησε και να παρέλαβε πάνω από 4 εκατομμύρια κορώνες στο ανταλλακτήριο συναλλάγματος World Exchange στη Στοκχόλμη.

Το World Exchange, στο οποίο έκανε έφοδο η σουηδική αστυνομία τον Ιούνιο του 2020, εμφανιζόταν ως κανονικό ανταλλακτήριο συναλλάγματος, ενώ λειτουργούσε ως τράπεζα για εγκληματικές οργανώσεις για την ανταλλαγή χρημάτων και τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Η αστυνομία είχε βρει σε καταπακτές, σακούλες με εκατομμύρια σε μετρητά και σημειώσεις με τα ονόματα διάφορων εγκληματικών συμμοριών από όλη τη Σουηδία αλλά και άλλες χώρες όπως τη Γερμανία, τη Σερβία, την Τουρκία και την Ισπανία.

Από αυτή την επιχείρηση αποδόθηκαν κατηγορίες σε 12 άτομα.

«Υποψιαζόμαστε ότι η εταιρεία αυτή λειτουργούσε ως τράπεζα για διάφορα εγκληματικά δίκτυα και εγκληματικά άτομα. Πρόκειται για οργανωμένο συστηματικό ξέπλυμα χρήματος. Και ιδίως ξεπλένονταν χρήματα από ναρκωτικά», είχε δηλώσει εισαγγελέας της υπόθεσης, μετά την έφοδο.

