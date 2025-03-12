Έναρξη εμπορικού πολέμου ΕΕ-ΗΠΑ

Ανταπόκριση από τις Βρυξέλλες

Άμεσα αντίποινα στους «αδικαιολόγητους και άδικους» αμερικανικούς δασμούς αποφάσισε νωρίς το πρωί η Ευρωπαϊκή Ένωση, ελάχιστες ώρες μετά την επιβολή δασμών 25% από τον Ντόναλντ Τραμπ στις εισαγωγές ευρωπαϊκού χάλυβα και αλουμινίου, με τις δύο πλευρές πλέον να είναι αντιμέτωπες με εμπορικό πόλεμο.



Η Κομισιόν δήλωσε ότι τα μέτρα της θα επηρεάσουν εισαγωγές αμερικανικών προϊόντων ύψους έως και 26 δις ευρώ ως «αναλογικό» μέτρο στους αμερικανικούς δασμούς στις ευρωπαϊκές εισαγωγές με άμεση ισχύ την 1η Απριλίου, αφήνοντας μικρό χρονικό περιθώριο για διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ.



Την λύπη της για την απόφαση του Τραμπ εξέφρασε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, υπογραμμίζοντας ότι οι δασμοί είναι «κακοί για τις επιχειρήσεις και ακόμα χειρότεροι, για τους καταναλωτές», καθώς «προκαλούν αβεβαιότητα για την οικονομία. Οι θέσεις εργασίες τίθενται σε κίνδυνο, οι τιμές ανεβαίνουν».



Πριν από έναν μήνα, ο Αμερικανός πρόεδρος υπέγραψε εκτελεστικό διάταγμα επιβάλλοντας δασμούς 25% σε εισαγωγές χάλυβα και αλουμινίου και σε όλα τα συναφή προϊόντα, επηρεάζοντας τις ευρωπαϊκές εισαγωγές ύψους 26 δις ευρώ. Η ΕΕ είχε προειδοποιήσει τότε ότι δεν θα διστάσει να απαντήσει άμεσα με «αντίποινα», εάν οι ΗΠΑ προχωρούσαν με την επιβολή τους.



Η Γερμανία είναι το κράτος μέλος με τον μεγαλύτερο όγκο εξαγωγών χάλυβα στις ΗΠΑ. Κατά την πρώτη θητεία του Τραμπ, η ΕΕ απάντησε σε παρόμοιους δασμούς με αντίμετρα ύψους 2,8 δισ ευρώ σε αμερικανικά προϊόντα.

Τα αντίποινα της ΕΕ θα εφαρμοσθούν σε δύο φάσεις

Την 1η Απριλίου η ΕΕ θα επαναφέρει τα αντίμετρα που ίσχυαν από το 2018 έως το 2020 και ήταν σε αναστολή (σ.σ. μετά από συμφωνία με την προηγούμενη διοίκηση του Τζο Μπάιντεν). Τα μέτρα θα στοχεύουν εμβληματικά αμερικανικά προϊόντα όπως ουίσκι, μοτοσυκλέτες Harley Davidson και θα «καλύψουν» οικονομική ζημία ύψους 8 δισ ευρώ.



Έως τα μέσα Απριλίου, η ΕΕ θα επιβάλει νέο γύρο μέτρων ως «απάντηση» στους αμερικανικούς δασμούς, τα οποία θα επηρεάσουν εισαγωγές ύψους 18 δισ ευρώ, ανεβάζοντας το συνολικό κόστος των αντιποίνων του «μπλοκ» σε 26 δις, ώστε να ανταποκριθεί αναλογικά στο αντίστοιχο ύψος των αμερικανικών δασμών.



Στη λίστα για τη δεύτερη φάση - περίπου 99 σελίδων - περιλαμβάνονται βιομηχανικά προϊόντα από αλουμίνιο και χάλυβα, δερμάτινα είδη, αλλά και αγροτικά προϊόντα, όπως πουλερικά, μοσχάρι, φασόλια σόγιας, ζάχαρη, λαχανικά. Επί της ουσίας, προϊόντα που μπορεί η ΕΕ να προμηθευτεί από άλλες χώρες, όπως η Αργεντινή, χωρίς να έχουν μεγάλο κόστος για την ίδια, όπως εξηγούν πηγές από την Κομισιόν.



Η φον ντερ Λάιεν, πάντως, εμφανίζεται έτοιμη για διαπραγματεύσεις με την Ουάσιγκτον, δίνοντας σήμερα κιόλας τη σχετική εντολή στον αρμόδιο Επίτροπο Μάρος Σέφκοβιτς, προκειμένου να εξευρεθούν «εναλλακτικές» λύσεις τις επόμενες εβδομάδες.

