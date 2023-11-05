Vampire Facial: Τo μυστικό για νεανικό δέρμα

Η ακμή, η ανάγλυφη υφή και η υπερμελάγχρωση αποτελούν τρία κύρια θέματα που απασχολούν πολλές γυναίκες στον χώρο της ομορφιάς.

Εάν ανήκετε στην κατηγορία αυτών που αναζητούν συνεχώς νέες λύσεις και προϊόντα για τη βελτίωση της επιδερμίδας τους, τότε πιθανόν έχετε ακούσει για το διάσημο Vampire facial που έκανε παλιά και η Kim Kardashian.

Αλλά, πόσο καλά γνωρίζετε πραγματικά τα οφέλη αυτής της θεραπείας για την επιδερμίδα σας;

Ας εξετάσουμε πιο αναλυτικά τη θεραπεία περιποίησης προσώπου Vampire facial.

Καταρχάς, πρέπει να τονίσουμε ότι αυτή η θεραπεία πραγματοποιείται αποκλειστικά στο ιατρείο, υπό την επίβλεψη ενός έμπιστου δερματολόγου που κατανοεί τις ανάγκες της επιδερμίδας σας.

Η διαδικασία αυτή συνδυάζει το microneedling με την προσθήκη πλάσματος πλούσιου σε αιμοπετάλια (PRP), το οποίο περιλαμβάνει αυξητικούς παράγοντες.

Δείτε πιο κάτω αυτές τις δύο θεραπείες ξεχωριστά, προκειμένου να κατανοήσουμε πώς βοηθούν την επιδερμίδα όταν συνδυάζονται:

Το microneedling είναι μια ελάχιστα επεμβατική διαδικασία που μπορεί να βελτιώσει την υφή του δέρματος, να αντιμετωπίσει ρυτίδες, ουλές και άλλα προβλήματα, ενθαρρύνοντας την παραγωγή κολλαγόνου.

Για το microneedling, χρησιμοποιούνται αποστειρωμένες βελόνες σε μια μηχανοκίνητη συσκευή που εφαρμόζεται στο δέρμα. Αυτές οι βελόνες διεισδύουν στο δέρμα σε βάθος μερικών χιλιοστών, προκαλώντας ελεγχόμενο τραυματισμό στο στρώμα του δέρματος. Αυτός ο τραυματισμός ενθαρρύνει την ανάπλαση του δέρματος, προωθώντας την παραγωγή κολλαγόνου και ελαστίνης, με αποτέλεσμα την βελτίωση της εμφάνισης της επιδερμίδας.

Για να προστεθεί το PRP σε αυτήν τη διαδικασία, απαιτείται η λήψη αίματος από τον ίδιο σας τον οργανισμό, το οποίο στη συνέχεια επεξεργάζεται για να διαχωρίσει το πλάσμα και τα αιμοπετάλια που περιέχουν αυξητικούς παράγοντες.

Στη συνέχεια, αυτό το PRP εφαρμόζεται στο δέρμα με μικροβελόνες. Οι αυξητικοί παράγοντες από το PRP βοηθούν στην αύξηση της παραγωγής κολλαγόνου και την προώθηση της ανάπλασης του δέρματος πιο γρήγορα από ό,τι με το microneedling μόνο.

Η συνδυασμένη δράση αυτών των δύο διαδικασιών δημιουργεί μια αποτελεσματική θεραπεία αναζωογόνησης του δέρματος.

Τα οφέλη της θεραπείας Vampire facial είναι εντυπωσιακά.

Αρχικά, θα παρατηρήσετε αυξημένη λάμψη στο δέρμα σας. Καθώς ο χρόνος περνά και η παραγωγή κολλαγόνου αυξάνεται, θα δείτε σημαντική βελτίωση στην υφή του δέρματος, στις ουλές και στην υπερμελάγχρωση. Το αποτέλεσμα θα είναι ένα πιο νεανικό, σφριγηλό και φωτεινό δέρμα μετά από αυτήν τη θεραπεία.

