Αυτό το κομμάτι δεν πρέπει να λείπει φέτος από την ντουλάπα σας

Την είδαμε αρχικά να κυκλοφορεί στους δρόμους της Κοπεγχάγης, όπου παρουσιάστηκαν οι πρώτες συλλογές μόδας για τη σεζόν άνοιξη/καλοκαίρι του 2024 και γρήγορα κέρδισαν τον τίτλο του «it» κομματιού για τη φετινή σεζόν. Όλα τα σχετικά κομμάτια που παρουσιάστηκαν χαρακτηρίζονται από μια αίσθηση πολυτέλειας, ενώ οι τρόποι να φορεθεί είναι πολλοί: Από κλασσικό κομμάτι για πάρτι, μετατρέπεται εύκολα σε ένα street style ρούχο, αν συνδυαστεί με ένα πουκάμισο, ένα πλεκτό.

Ο λόγος, φυσικά, για τη φούστα με παγιέτες, ένα κομμάτι που ξεχωρίζει στις συλλογές της επόμενης σεζόν και είναι αυτό που πρέπει οπωσδήποτε να προσθέσεις φέτος στη ντουλάπα σου.

Ανάμεσα στα κομμάτια που ξεχώρισαν ήταν μια φλογερή κόκκινη φούστα με παγιέτες, που εμφανίστηκε στο Παρίσι και συνδυάστηκε με βαμβακερό πουκάμισο και πουλόβερ δεμένο στη μέση, αλλά και μια ασημένια φούστα στο Μιλάνο με τιγρέ ρίγες, που συνδυάστηκε με ένα εξίσου εκθαμβωτικό πουλόβερ – γιλέκο.

Αν αναζητάς να υποψήφια κομμάτια για να προσθέσεις στην ντουλάπα σου:

