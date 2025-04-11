«She nailed it!»: Η Sydney Sweeney ταίριαξε τα νύχια της με τον crocodile print κορσέ της

Λίγες στιλιστικές στιγμές είναι τόσο ικανοποιητικές όσο όταν τα νύχια και το outfit είναι σε απόλυτο sync. Είναι αυτό το μικρό «κάτι» που απογειώνει ένα look, και η Sydney Sweeney το πέτυχε στο 100%.

Στα Hollywood Beauty Awards στις 6 Απριλίου, η σταρ του Euphoria έκανε την πιο δυνατή beauty δήλωση. Πήρε έμπνευση από τον κορσέ και τη ζώνη της, και τα δύο σε στυλ δέρματος κροκόδειλου, και τα μετέτρεψε σε έμπνευση για το μανικιούρ της. Το αποτέλεσμα; Ένα σετ νυχιών σε σκούρο καφέ, με μοτίβο κροκόδειλου, που ήταν ό,τι πιο bold και chic ταυτόχρονα.

Και ενώ συνήθως κινείται σε πιο ήσυχες glam επιλογές, με λίγο eyeliner ή μια σκιούλα όταν το απαιτεί η περίσταση, αυτή τη φορά αποφάσισε να το ζήσει λίγο παραπάνω, και πολύ καλά έκανε.

Croc Nails

Το μανικιούρ της Sydney ανέλαβε η γνωστή nail artist Zola Ganzorigt, και ήταν τέλεια επιλογή. Χρησιμοποίησε μια τεχνική που λέγεται blooming gel, και βασικά κάνει τα χρώματα να «ανοίγουν» πάνω στο νύχι με έναν τρόπο που θυμίζει φυσικά prints, όπως αυτό το εφέ κροκόδειλου. Το αποτέλεσμα ήταν νύχια με γυαλιστερό φινίρισμα και μια υφή που φώναζε “fashion με άποψη”. Δεν ήταν υπερβολικά, αλλά σίγουρα δεν περνούσαν απαρατήρητα.

Το μακιγιάζ; Ό,τι πρέπει

Η υπόλοιπη εμφάνισή της κρατήθηκε απλή αλλά κομψή. Χείλη σε mocha rose απόχρωση, διακριτική σκιά σε καφέ τόνους στα μάτια και ένα σβησμένο eyeliner που μάλλον έγινε με σκιά. Δηλαδή, classy με μια άποψη "αυτό το έκανα χωρίς κόπο, αλλά κοίτα πόσο ωραίο είναι".

Άνοιξη είναι - Παίξε με τα νύχια σου

Αν ψάχνεις ένα σημάδι για να δοκιμάσεις κάτι πιο δημιουργικό στο επόμενο μανικιούρ σου, αυτό είναι. Η άνοιξη είναι η τέλεια εποχή για να τολμήσεις λίγο παραπάνω, είτε με νέο σχέδιο, είτε με funky print. Και όπως λένε και οι ειδικοί, το blooming gel είναι και πάλι huge τάση, μαζί με τις σοκολατί και mocha αποχρώσεις. Δηλαδή, ό,τι πιο in αυτή τη στιγμή.

Η nail artist Sharon Ladokun το είχε πει από πέρυσι: “Το blooming gel ήταν μεγάλο trend το καλοκαίρι και το φθινόπωρο του 2024, και τώρα επιστρέφει φουλ δυναμικά την άνοιξη, και το λατρεύω”. Οπότε, την επόμενη φορά που κάποιος σε κοιτάξει με απορία όταν τους δείξεις το inspo σου, απλά πες τους: “Η Sydney το έκανε πρώτη”.

